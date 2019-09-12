陳其邁不捨大港開唱「被再見」...釣出楊大正：老大呀我是心疼故鄉

▲陳其邁深夜感性發文挺「大港開唱」。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

擁有16年歷史的「大港開唱」明年停辦。官方粉絲專頁11日晚間公告，因為從今年初開始，感受到越來越大的壓力，「我們已經明顯感受不到市府對大港的支持」，考量到未來可能會有更多無法克服的困難，決定明年不繼續舉辦。對此，曾登上大港開唱舞台的行政院副院長陳其邁深夜發文，不捨大港開唱被再見。樂團滅火器主唱楊大正則在貼文下方留言嘆道，「老大呀我是心疼故鄉」。

陳其邁表示，晚上聽到大港開唱「被再見」，打了通電話給楊大正。他說，「也許是心情都不好吧，胡亂安慰了他幾句，然後我跟他就陷入了靜默...其實我真的想不出什麼話可以再安慰他。『就這樣，加油！』然後掛斷電話。」

陳其邁提到，回想這幾年，舉辦了11屆的大港開唱，已是全台灣規模最大、以民間為主辦的音樂盛典。每年在壯闊的海港，獨立樂團自由奔放的歌唱，不只是高雄人的期待，也吸引全台灣年輕人都來朝聖。讓許多人因此覺得「我是高雄人，我驕傲」。

陳其邁感嘆，文化品牌的建立很困難，但是要摧毀它卻很快，「一年來，大港開唱遭受抹黑、查水表，以及政治力各種千奇百怪的刁難，接連不斷，粗暴的扼殺了自由的歌聲。」

陳其邁最後表示，相信大港開唱，我們終會有再見面的一天，「屆時，我們也會大聲的歌唱，自由的吶喊！」

對於陳其邁的感性發文，楊大正也親自在下方回應，「老大呀，我是心疼故鄉⋯而且⋯大港是我的青春呀！！！我們一起努力吧，總覺得不久的將來，我們可以一起改變些什麼。我會保持鬥志的，相信你也是！」