　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone11重又貴！一票果粉死守「3年前神機」輕+耐用　網真心推：經典不敗

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 6s。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 6s經典不敗。（示意圖／記者洪聖壹攝）

網搜小組／劉維榛報導

蘋果iPhone11系列萬眾矚目登場，延續三款機型，包括iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，除了相機升級有感，價格更是甜又香，其中iPhone 11還比XR便宜2100元。不過網友心動喊買之際，也有一批只愛舊貨的果粉直呼，還是i6系列最耐用！

一名網友看完蘋果發表會後，在PTT「iOS板」直呼「不是太重，就是太貴或太低階」，iPhone11、PRO Max太重；iPhone11 PRO太貴；iPhone8又太低階。他直言，目前仍在用iPhone6s手機，「純粹為了iOS才留在蘋果！」

文章一貼出後，不少果粉紛紛簽到，無法接受重量的缺點，「同感，真的越來越重」、「XS MAS（重量）208g已經不輕了，Pro Max居然再上層樓226g」、「本想升級，看到重量瞬間滅火」、「也覺得重的很莫名，之前看小米手機比較重可以理解，可能省成本沒輕量化，iPhone就不懂了」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲iPhone11重又貴！一票果粉死守「3年前神機」輕+耐用　網簽到：經典不敗（圖／ETtoday粉絲團直播頁面）

▲網狂簽到，認為i6系列經典不敗！（圖／ETtoday粉絲團直播頁面）

其實這篇PO文中，可發現一個有趣的現象，蘋果手機每年推陳出新，仍有一批只愛舊貨的果粉存在，驚喊「6s用這麼久，超值！」不僅如此，《ETtoday新聞雲》直播蘋果發表會時，也不少網友狂膜拜，i6系列根本是神機，「我覺得6S+」、「我也6plus還很好用」、「6sp給我媽用，還很好用」、「iPhone6萬歲」、「哀鳳6+1」、「我朋友還有在用6的」、「哇！我還在用6plus耶！還用不壞」、「6p還很耐用」。

▲▼iphone 6s。（圖／記者洪聖壹攝）

▲網友狂讚，i6s很耐用！（示意圖／記者洪聖壹攝）

日前本站也曾報導《果粉為何死不換舊機 丟不掉i6s的五大原因曝光》，明明已是3年前的老舊機款，卻被外媒列為值得入手，5大原因曝光，包括：iPhone 6S是最後一款配有3.5mm耳機插孔的iPhone型號、保有原始Home鍵、是第一款包含許多目前仍在iPhone中使用的功能的產品、機體輕薄+價格便宜、iOS 12系統更新幾乎就像蘋果希望你保留舊手機一樣。

►超爽DER！點我現賺 2188

ET快訊
世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 11台日價格大PK！飛一趟帶回「秒省5500元」　過來人勸：有個缺點

影／iPhone 11價格好香...網激推：要賣翻了！iPhone XR直接降5400元

iPhone XR直降5400元「卻與iPhone 11價差小」　網吐槽：盤子才買XR

學妹約中秋烤肉「你有好市多會員嗎？」問到答案後失蹤　學長悲：現在辦來得及嗎

台、日好市多最大差別！她PO「一排推車海」…網看完落淚：三十年後的台灣

理性弟「討10年紅包錢」還加利息！爸媽秒清算…網友全笑翻

宗教團體播佛經「接力放生」狂灑魚蟹　國家公園急攔怒斥：放生＝放死

蘋果iOS13 9月20日登場！　新增深色模式、加強臉部辨識...App開發商明年4月前全支援

率先開賣！蘋果官網上架iPhone 11系列機款保護殼

蘋果擴大AppleCare+保固服務！AirPods和Beats也納入　保費千元有找、可保障2年

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

蘋果iOS13 9月20日登場！　新增深色模式、加強臉部辨識...App開發商明年4月前全支援

率先開賣！蘋果官網上架iPhone 11系列機款保護殼

蘋果擴大AppleCare+保固服務！AirPods和Beats也納入　保費千元有找、可保障2年

台灣之星推登記抽獎　即可月租999元免費帶回iPhone 11

iPhone 11 Pro最搶手！遠傳開放預約首日 預約Pro機占66％...夜幕綠色指名率逾五成

新iPhone掀換機潮年銷量上看2億支　美銀估大陸達7000萬支

新iPhone該不該買？3C達人：四大特點超吸引人

五大電信商預購iPhone 11方案出爐　台灣大即日起開放預約

影／想入坑iPhone11　８大旗艦手機規格比較表超清楚

影／iPhone11新機售價大檢視！美、日竟比台灣便宜近7000元

22歲9億辣媽從頭光到腳！　渾圓雙球「壓成餅狀」裸貼老公…大秀高清蜜桃溝

影／驚悚6秒畫面曝光！第一槍卡彈…雨衣殺手「連開3槍」擊斃貓霖幫老大

不斷更新／恰恰炸裂！2分砲扳平戰局　6局桃猿2：2兄弟

跑步瘦不了？別忽略慢跑減脂6大關鍵　速度太快反而沒有用

紐約時裝周／Coach大秀華人明星缺席　靠新裝與78個手袋吸睛　

亞馬遜雨林發現新物種電鰻　可發860伏特創「動物放電電壓紀錄」

世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首敗

日職／先發1.1局退場　張奕氣自己不中用

中職／陳鏞基雙響締造滿貫百轟　史上第3人

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果企業家驚呆　彩瑛撞臉超iPhone 11⋯連痣都對上

3C家電熱門新聞

iPhone 11價格親民　網..

iPhone各地價格曝光　日本..

3款iPhone 11系列全新..

果粉死守「3年前神機」　網推經..

快訊／iPhone 11 Pr..

快訊／iPhone 11來了！..

中華電信iPhone 11預售..

9月20日開賣！iPhone ..

iPhone現有機種大降價！..

新iPhone該不該買？3C達..

iPhone新機準備亮相　Ap..

iPhone 11拼開賣　遠傳..

蘋果新愛瘋等發表會七大訊息總覽

五大電信商預購iPhone 1..

更多熱門

相關新聞

蘋果iOS13 9／20升級　新增深色模式

蘋果iOS 13即將在9月20日推出，目前蘋果對所有應用程式開發商發出通知，要求他們在2020年4月前，任何新提交的App（包括更新）都需支持iOS 13 SDK，並支援iPhone XS Max或更高版本的全螢幕設計。

率先開賣！蘋果官網上架iPhone 11系列機款保護殼

蘋果有意重奪大陸手機市場　日經：仍有3大問題待解

蘋果擴大AppleCare+保固服務！AirPods和Beats也納入　　

台灣之星推登記抽獎　即可月租999元免費帶回iPhone 11

關鍵字：

蘋果appleiPhone6S手機神機

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面