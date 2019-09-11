iPhone11重又貴！一票果粉死守「3年前神機」輕+耐用　網真心推：經典不敗

▲iPhone 6s經典不敗。（示意圖／記者洪聖壹攝）

網搜小組／劉維榛報導

蘋果iPhone11系列萬眾矚目登場，延續三款機型，包括iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，除了相機升級有感，價格更是甜又香，其中iPhone 11還比XR便宜2100元。不過網友心動喊買之際，也有一批只愛舊貨的果粉直呼，還是i6系列最耐用！

一名網友看完蘋果發表會後，在PTT「iOS板」直呼「不是太重，就是太貴或太低階」，iPhone11、PRO Max太重；iPhone11 PRO太貴；iPhone8又太低階。他直言，目前仍在用iPhone6s手機，「純粹為了iOS才留在蘋果！」

文章一貼出後，不少果粉紛紛簽到，無法接受重量的缺點，「同感，真的越來越重」、「XS MAS（重量）208g已經不輕了，Pro Max居然再上層樓226g」、「本想升級，看到重量瞬間滅火」、「也覺得重的很莫名，之前看小米手機比較重可以理解，可能省成本沒輕量化，iPhone就不懂了」。

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▲網狂簽到，認為i6系列經典不敗！（圖／ETtoday粉絲團直播頁面）

其實這篇PO文中，可發現一個有趣的現象，蘋果手機每年推陳出新，仍有一批只愛舊貨的果粉存在，驚喊「6s用這麼久，超值！」不僅如此，《ETtoday新聞雲》直播蘋果發表會時，也不少網友狂膜拜，i6系列根本是神機，「我覺得6S+」、「我也6plus還很好用」、「6sp給我媽用，還很好用」、「iPhone6萬歲」、「哀鳳6+1」、「我朋友還有在用6的」、「哇！我還在用6plus耶！還用不壞」、「6p還很耐用」。

▲網友狂讚，i6s很耐用！（示意圖／記者洪聖壹攝）

日前本站也曾報導《果粉為何死不換舊機 丟不掉i6s的五大原因曝光》，明明已是3年前的老舊機款，卻被外媒列為值得入手，5大原因曝光，包括：iPhone 6S是最後一款配有3.5mm耳機插孔的iPhone型號、保有原始Home鍵、是第一款包含許多目前仍在iPhone中使用的功能的產品、機體輕薄+價格便宜、iOS 12系統更新幾乎就像蘋果希望你保留舊手機一樣。

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