影／iPhone 11價格好香...網激推：要賣翻了！iPhone XR直接降5400元

記者錢玉紘／綜合報導

蘋果今年的秋季發表會原先不特別被外界看好，認為新品不夠亮眼，但產品的詳細功能和價格出爐之後，反而因為「變便宜」，而讓網友改口稱讚，另外舊款機型價格也大跳水，iPhone XR最低價直接降了5400，讓網友直呼很划算。

▲iPhone 11系列價格出爐。（圖／記者洪聖壹攝）



3款新iPhone的在台上市售價都低於前一代機型，例如iPhone XR的最低售價2萬6900，iPhone 11直接大降2100元，變成2萬4800元。而iPhone 11 Pro售價為3萬5900元起，iPhone Pro Max售價則為3萬9900元起，由於跟去年比起來，價格似乎稍微合理一些，讓許多網友直呼「好香」。

網友多數聚焦在iPhone 11的亮眼價格上，驚呼，「會賣翻吧」、「11準備霸榜一整年」、「了無新意，所以沒賣太貴」、「差沒多少應該選11比較划算」、「11的價錢也算合理了，加上色彩繽紛，銷量會很好」。

另外，由於新機出爐，舊款機型也大降價，iPhone XR的最低售價直接降為2萬1500元起，瞬間砍了5400元，再加上一般實際價格大約會再減個2000左右，等於有望用不到2萬的價格入手，網友也讚，「我覺得是XR繼續霸榜」、「接下來XR可能會缺囉～」、「想知道最近買XR的人現在心情如何」。

▲iPhone 11有多種顏色。（圖／記者洪聖壹攝）

6.1吋iPhone 11有6種不同顏色，分別為黑、綠、黃、紫、紅、白，還升級雙鏡頭，並擁有蘋果最新一代的A13 Bionic仿生處理器，機背的主相機也升級為1200萬畫素的廣角鏡頭、與120度廣角及光學變焦2倍的全新超廣角鏡頭。而iPhone 11 Pro正式搭載「三鏡頭」，分別搭載1200萬畫素標準鏡頭、1200萬畫素長焦距鏡頭、1200萬畫素的超廣角鏡頭，實現4倍光學變焦。「自拍鏡頭」也從700萬畫素升級至1200萬畫素。

iPhone 11 Pro系列將於9月13日開始預購，預計9月20日正式上市，顏色為4色，分別是金色、太空灰色、銀色，以及全新的「夜幕綠色」。另外，iPhone 11 Pro將會附贈18W快速充電器，正式揮別以往的5W「豆腐頭」充電器。

