自帶水鴛鴦！廁所大便「點狀噴射」還可見洋蔥　店家崩潰：到底從什麼角度

▲廁所被炸過，下有無碼圖，慎入。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

把人家廁所搞成這樣是不是該負責一下呢......。一名網友今日在臉書發文，崩潰抱怨廁所被客人上得一塌糊塗，地板不僅被噴滿屎，還可見一些食物殘骸，讓他超想吐。網友們見狀也都傻眼表示「他是帶水鴛鴦進去炸嗎」、「到底怎麼上的」。

一名男網友崩潰在臉書「爆廢公社」貼出一張廁所照片，他表示自己做餐飲10年了，還是第一次看到這狀況。只見廁所地板布滿排泄物，乍看之下真的無法理解這位客人是怎麼上成這樣的，讓原PO感嘆「這輩子真的沒遇過這款。」

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他隨後表示，地上的髒東西之中還可見香菇、肉絲和洋蔥等未經消化的食物，推測這肇事者可能是吃太飽「雙管齊下」又吐又拉，才會形成這副景象，讓他清洗清到快吐了。

▲如果不是沖水時噴出的，這客人到底是怎麼上的？（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友們也都驚呼不可思議，「他是自帶水鴛鴦嗎」、「這個肛門括約肌一定有問題」、「菊花殘滿地傷，你的馬桶已泛黃」、「看不出來是站在哪個角度噴的耶」、「這不叫排泄了，這在排壓」、「這照片有味道」、「一邊肛內直噴、一邊嘔吐吧，他還活著嗎」。

此外還有網友質疑，會不會是馬桶本身就不夠力、無法負荷，屎量和嘔吐物一多，沖水後就如噴泉湧出。對此原PO則是自信澄清，自家馬桶絕對沒問題，因為從來都沒發生過類似的事。

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