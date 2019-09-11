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iPhone XR直降5400元「卻與iPhone 11價差小」　網吐槽：盤子才買XR

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▲▼iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max。（圖／翻攝自Apple官網）

▲iPhone 11 系列新機。（圖／翻攝自Apple官網）

記者張嘉晏／綜合報導

隨著iPhone 11系列新機問世，蘋果也宣布現有iPhone機種降價5400元～5600元不等。其中原價2萬6900元起跳的iPhone XR，應聲下殺至2萬1500元起；不過iPhone 11的入門款卻僅要2萬4900元即可入手，2者價差僅3400元，讓不少網友認為比起買XR當盤子，不如直接買新機比較划算。

請繼續往下閱讀...

蘋果此次推出3款新的機型iPhone 11／iPhone 11 Pro／iPhone Pro Max，售價分別為2萬4900元／3萬5900元／3萬9900元起，在台上市售價都低於前一代機型，價格稍微甜了一些，還推出了「薰衣草紫」、「蘋果綠」2款不曾出現過的顏色，加上鏡頭也升級成1200萬畫素的廣角鏡，讓不少果粉相當心動。

▲▼iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 11系列機的鏡頭是很多果粉討論的點。（圖／記者邱倢芯攝）

然而，雖然蘋果依照往例在發布新機時降低舊機的售價，以維持舊型機款的買氣，不少網友卻認為iPhone 11的入門和iPhone XR的售價價差不多，寧願買iPhone 11似乎還比較賺，「跟XR差不多價格，鏡頭又多一顆，值得衝了」、「剛買XR想哭嗚嗚」、「完全被比下去，計劃換XR的人大概會改變心意」、「買XR是盤子吧」。

不過也有人認為iPhone XR是近期唯一有好看背板的機型，甚至覺得可以再撐到更新款發布的那天，「我也覺得買XR划算」、「說真的11不是剛好要換機的人，沒有太大吸引力啊」。

此外，原價2萬1500元起跳的iPhone 8 ，現在也降了5600元，64GB版本的新機售價殺至1萬5900元起，預算較低的果粉也可以列入考慮。

▲▼蘋果秋季發表會推出新款iPhone 11，官網也立刻同步調降現有手機售價。（圖／記者李錦奇製作）

▲蘋果官網調降現有手機售價。（圖／記者李錦奇製）

值得一提的是，iPhone 11系列新機確定於本月13日可在台灣蘋果官網上預購，20日在台開賣，而遠傳電信和台灣之星也一早也宣布今（11日）開放消費者登記，遠傳更是祭出加碼限定，凡是於網路門市登記並申辦成功者，即可獲得原廠配件購物金3000元。

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