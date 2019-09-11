iPhone 11台日價格大PK！飛一趟帶回「秒省5500元」　過來人勸：有個缺點

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果（Apple）今日發表3款新一代旗艦手機，分別是iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，外界最有感相機模組，入門款上市價更比前代便宜。不過民眾若近期預計飛日本，買日版iPhone將相當有感，iPhone 11 64GB版本省930元，iPhone 11 Pro 256GB日版比台版便宜2048元，若是買到免稅版的iPhone 11 Pro MAX 512GB更能省下5577元！

以下是新iPhone台版、日版（含稅）價格比較：

iPhone 11

台版64GB：24,900元

日版64GB：80,784日元（約新台幣23,970元），省930元

台版128GB：26,900元

日版128GB：86,184日元（約新台幣25,573元），省1,327

台版256GB：30,400

日版256GB：98,064日元（約新台幣29,098元），省1,302元

iPhone 11 Pro

台版64GB：35,900元

日版64GB：115,344日元（約新台幣34,225元），省1,675

台版256GB：41,400元

日版256GB：132,624日元（約新台幣39,352元），省2,048

台版512GB：48,400元

日版512GB：156,384日元（約新台幣46,402元），省1,998

iPhone 11 Pro MAX

台版64GB：39,900元

日版64GB：129,384日元（約新台幣38,391元），省1,509元

台版256GB：45,400元

日版256GB：146,664日元（約新台幣43,518元），省1,882元

台版512GB：52,400元

日版512GB：170,424日元（約新台幣50,568元），省1,832元

不過PTT上有些過去買過日版的網友提醒，雖然價格上省了一筆，但日機得符合相機拍照發出聲音的政策，不是每個台灣人都能接受，「拍照有聲音吵死人了」、「我就是日本機啊，快門聲吵死了絕不再買」、「你願意拍照沒靜音嗎」。也有網友提供解決之道，「其實一堆照相app都無聲」。

值得注意的是，在日本蘋果官網或一般電商網站購買iPhone外國人是無法享受退稅福利，尤其當蘋果新旗艦上市一機難求的狀況下，也不容易在一般的3C商場買到免稅版。不過若是能退稅，基本款的iPhone 11 256GB比台版便宜3458元、iPhone 11 Pro 512GB便宜5435元、iPhone 11 Pro MAX 512GB便宜5577元！