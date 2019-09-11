　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 11台日價格大PK！飛一趟帶回「秒省5500元」　過來人勸：有個缺點

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲蘋果發表會七大訊息速覽：iPhone 11系列與Apple Watch 5亮相！。（圖／記者洪聖壹攝）

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果（Apple）今日發表3款新一代旗艦手機，分別是iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，外界最有感相機模組，入門款上市價更比前代便宜。不過民眾若近期預計飛日本，買日版iPhone將相當有感，iPhone 11 64GB版本省930元，iPhone 11 Pro 256GB日版比台版便宜2048元，若是買到免稅版的iPhone 11 Pro MAX 512GB更能省下5577元！

以下是新iPhone台版、日版（含稅）價格比較：

iPhone 11

台版64GB：24,900元
日版64GB：80,784日元（約新台幣23,970元），省930元

台版128GB：26,900元
日版128GB：86,184日元（約新台幣25,573元），省1,327

台版256GB：30,400
日版256GB：98,064日元（約新台幣29,098元），省1,302元

iphone 11（圖／翻攝 Apple　YouTube）

iPhone 11 Pro

台版64GB：35,900元
日版64GB：115,344日元（約新台幣34,225元），省1,675

台版256GB：41,400元
日版256GB：132,624日元（約新台幣39,352元），省2,048

台版512GB：48,400元
日版512GB：156,384日元（約新台幣46,402元），省1,998

iPhone 11 Pro MAX

台版64GB：39,900元
日版64GB：129,384日元（約新台幣38,391元），省1,509元

台版256GB：45,400元
日版256GB：146,664日元（約新台幣43,518元），省1,882元

台版512GB：52,400元
日版512GB：170,424日元（約新台幣50,568元），省1,832元

不過PTT上有些過去買過日版的網友提醒，雖然價格上省了一筆，但日機得符合相機拍照發出聲音的政策，不是每個台灣人都能接受，「拍照有聲音吵死人了」、「我就是日本機啊，快門聲吵死了絕不再買」、「你願意拍照沒靜音嗎」。也有網友提供解決之道，「其實一堆照相app都無聲」。

值得注意的是，在日本蘋果官網或一般電商網站購買iPhone外國人是無法享受退稅福利，尤其當蘋果新旗艦上市一機難求的狀況下，也不容易在一般的3C商場買到免稅版。不過若是能退稅，基本款的iPhone 11 256GB比台版便宜3458元、iPhone 11 Pro 512GB便宜5435元、iPhone 11 Pro MAX 512GB便宜5577元！

ET快訊
世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果iOS13 9月20日登場！　新增深色模式、加強臉部辨識...App開發商明年4月前全支援

率先開賣！蘋果官網上架iPhone 11系列機款保護殼

蘋果擴大AppleCare+保固服務！AirPods和Beats也納入　保費千元有找、可保障2年

台灣之星推登記抽獎　即可月租999元免費帶回iPhone 11

iPhone 11 Pro最搶手！遠傳開放預約首日 預約Pro機占66％...夜幕綠色指名率逾五成

新iPhone掀換機潮年銷量上看2億支　美銀估大陸達7000萬支

新iPhone該不該買？3C達人：四大特點超吸引人

五大電信商預購iPhone 11方案出爐　台灣大即日起開放預約

影／想入坑iPhone11　８大旗艦手機規格比較表超清楚

影／iPhone11新機售價大檢視！美、日竟比台灣便宜近7000元

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

蘋果iOS13 9月20日登場！　新增深色模式、加強臉部辨識...App開發商明年4月前全支援

率先開賣！蘋果官網上架iPhone 11系列機款保護殼

蘋果擴大AppleCare+保固服務！AirPods和Beats也納入　保費千元有找、可保障2年

台灣之星推登記抽獎　即可月租999元免費帶回iPhone 11

iPhone 11 Pro最搶手！遠傳開放預約首日 預約Pro機占66％...夜幕綠色指名率逾五成

新iPhone掀換機潮年銷量上看2億支　美銀估大陸達7000萬支

新iPhone該不該買？3C達人：四大特點超吸引人

五大電信商預購iPhone 11方案出爐　台灣大即日起開放預約

影／想入坑iPhone11　８大旗艦手機規格比較表超清楚

影／iPhone11新機售價大檢視！美、日竟比台灣便宜近7000元

複製人進攻？大馬男參加朋友婚禮　驚見「孿生兄弟」！

全國自由車場地賽　康世峰領台中奪3金

22歲9億辣媽從頭光到腳！　渾圓雙球「壓成餅狀」裸貼老公…大秀高清蜜桃溝

影／驚悚6秒畫面曝光！第一槍卡彈…雨衣殺手「連開3槍」擊斃貓霖幫老大

不斷更新／恰恰炸裂！2分砲扳平戰局　6局桃猿2：2兄弟

跑步瘦不了？別忽略慢跑減脂6大關鍵　速度太快反而沒有用

紐約時裝周／Coach大秀華人明星缺席　靠新裝與78個手袋吸睛　

亞馬遜雨林發現新物種電鰻　可發860伏特創「動物放電電壓紀錄」

世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首敗

日職／先發1.1局退場　張奕氣自己不中用

3C家電熱門新聞

iPhone 11價格親民　網..

iPhone各地價格曝光　日本..

3款iPhone 11系列全新..

果粉死守「3年前神機」　網推經..

快訊／iPhone 11 Pr..

快訊／iPhone 11來了！..

中華電信iPhone 11預售..

9月20日開賣！iPhone ..

新iPhone該不該買？3C達..

iPhone現有機種大降價！..

iPhone新機準備亮相　Ap..

iPhone 11拼開賣　遠傳..

蘋果新愛瘋等發表會七大訊息總覽

五大電信商預購iPhone 1..

更多熱門

相關新聞

率先開賣！蘋果官網上架iPhone 11系列機款保護殼

蘋果今（11）日正式發表了iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款新機，三機款都將於13日開放預購並於20日正式上市，而在此之前，果粉已可提前從蘋果官網上購買官方推出的保護殼了！

蘋果有意重奪大陸手機市場　日經：仍有3大問題待解

台灣之星推登記抽獎　即可月租999元免費帶回iPhone 11

遠傳開放預約首日 預約Pro機占66％...夜幕綠色指名率逾五成

新iPhone該不該買？3C達人：四大特點超吸引人

關鍵字：

iphone 11iphone

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

日圓匯價跌破8月以來新低　換新台幣5萬賺到5碗拉麵

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面