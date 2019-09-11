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月光．海音樂會瘋中秋　14日、15日帶您進入月光奇幻最終場

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▲「東海岸大地藝術節」最終場次「月光‧海音樂會」將帶領大家進入東海岸的月光奇幻之旅。（圖／東管處提供，下同）

「東海岸大地藝術節」最終場次「月光‧海音樂會」將帶領大家進入東海岸的月光奇幻之旅。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理的「2019東海岸大地藝術節」最終場次「月光‧海音樂會」將於9月14日及15日連續2天以「潮騷後浪」、「潮騷無盡」為主題，帶領大家進入東海岸的月光奇幻之旅。

中秋節前夕9月14日「潮騷後浪」，表演者是經網路票選及評審選拔，開場將由獲得2018年貢寮海洋音樂祭比賽海洋音樂祭冠軍、原Band音樂大賞獲得冠軍的「Mafana」進行演出；接著是創作運用大量古典詩詞，加以點綴現代文字、以不同曲風不同器樂融合出舊愛新歡交織共生的絕妙滋味的「李竺芯與舊愛新歡」；最後則是由一群熱愛音樂的台東在地創作新秀組合而成的「赤族」帶來豐富音樂風格。

中秋節9月15日當天晚間「潮騷無盡」則邀請到「Yerko Lorca & Kuan Yin（約羅卡與冠螢）」以世界少見的遠古樂器搭上兩人男女和聲進行開場；接著陸續由曾被譽為「這顆星球上最美的歌聲之一」、來自大武山的排灣族女聲「芮斯」融合嘻哈、放克、靈魂、爵士以及藍調的LEO37+SOSS演出，以及最終壓軸則是由金曲歌王桑布伊為活動壓軸。

▲「東海岸大地藝術節」最終場次「月光‧海音樂會」將帶領大家進入東海岸的月光奇幻之旅。（圖／東管處提供，下同）

現場除了創藝市集，同時有徵選出的表演團隊在草地舞台獻藝。

創藝市集現場持續舉辦「FB打卡抽獎活動」，凡 2人同行以上拍照按讚打卡並標註：「2019東海岸大地藝術節-潮騷後浪、潮騷無盡的月光．海音樂會」，上傳至東海岸大地藝術節FB粉絲頁，即可獲得大地藝術節限量紀念品抽獎機會；另徵選表演團隊獲得網路人氣獎「S II-愛什麼都對」將會在草地舞台發揮實力，歡迎有表演長才的朋友一起來現場報名獻藝喔。
辦單位亦將提供「月光海」付費接駁專車服務，接駁專車將從台東轉運站出發，沿途停靠台東火車站、都蘭糖廠、東河包子三站，搭乘民眾請自備零錢上車付現；另可樂旅遊旅行社、熊樂旅行社、易飛網旅行社，瘋馬旅行社及華信航空均配合「2019東海岸大地藝術節」，推出「月光‧海套裝行程」，目前商品均已上架熱賣中，歡迎各地朋友相約一起來場「以地為席、以天為蓋、以海為幕、以月光為伴」的音樂饗宴。

▲「東海岸大地藝術節」最終場次「月光‧海音樂會」將帶領大家進入東海岸的月光奇幻之旅。（圖／東管處提供，下同）

「2019東海岸大地藝術節」活動豐富精彩，詳細資訊可至東管處網頁www.eastcoast-nsa.gov.tw 或藝術節活動網站www.teclandart.tw 查詢，活動即時詳情請關注「東海岸大地藝術節」FB粉絲頁。

【月光海專車付費接駁服務】
日期：9月14、15日

出發時間15:00
台東轉運站 ( 15:00 )
-> 台東火車站 ( 15:15 )第三月台-台灣好行,東海岸線站牌候車
-> 都蘭糖廠 ( 16:00 )
-> 東河包子 ( 16:10 )
-> 阿美族民俗中心 ( 終點 ）
乘車地址:台東市鐵花路369號
單程票價： 全票/半票（敬老票）
台東轉運站 100/50
台東火車站 100/50
都蘭糖廠 60/30
東河包子 20/10

回程
發車地點：阿美族民俗中心前站牌
時間：
第一班車 21:40
第二班車 21:50
停靠點：阿美族民俗中心、東河包子、都蘭糖廠、台東火車站、台東轉運站（終點）

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