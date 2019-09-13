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中秋好料菜單暗藏驚人密碼！這警局推出烤雞、烤鴨、柚子和蘋果

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▲▼第五警分局中秋加菜，菜色暗藏眉角。（圖／警方提供）

▲五警分局分局長郭士傑幫同仁中秋加菜，菜色暗藏眉角。（圖／警方提供）

記者李忠憲／台中報導

中秋月圓人團圓！第五警分局分局長郭士傑為慰勞辛苦執勤同仁，在分局餐廳用加菜金辦桌，請大家享用「眉角菜」，包括象徵交通平順的「烤鴨」、打擊犯罪為民服務多多益善的「養樂多」、象徵平安順利的柚子、蘋果等，廣受歡迎。郭士傑說，盼讓大家吃得健康，也能在上班時有過中秋節氣氛。

中秋節是團圓日，民眾紛紛返鄉與親人團聚，而警察卻必須堅守崗位，讓交通順暢外，也維護假期治安。第五分局長郭士傑有鑑於警察同仁辛勞，構思不一樣的過節感受，特別請大台中警察之友會第五辦事處主任林貴榮準備加菜金幫大家加菜，在分局餐廳辦桌宴請同仁。而辦桌的菜色更是暗藏玄機，道道都有眉角，也增加聚餐趣味。

▲▼第五警分局中秋加菜，菜色暗藏眉角。（圖／警方提供）

▲▼第五警分局中秋加菜，菜色暗藏眉角。（圖／警方提供）

分局長郭士傑說，菜色包括象徵有好「考績」的「烤雞」，象徵壓馬路讓交通順暢平穩的「烤鴨」，代表打擊犯罪及為民服務能「多多益善」的「養樂多」。另外，現場也準備柚子和蘋果，希望可以「保柚蘋安（保祐平安）」執勤。另外，也準備200份應景月餅，恭賀大家中秋佳節愉快，也期許警察同仁處理案件要「秉（餅）公處理」

郭士傑也說，平時第五分局餐廳提供大家物美價廉的膳食料理，讓大家健康用餐。幫同仁加菜除了慰勞大家平時的辛勞，讓大家能享用美食，開心過不一樣的中秋節，也希望能帶給第五分局的同仁像大家庭一樣團圓和溫暖的感覺。

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