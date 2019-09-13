台南學甲頭港鎮安宮　中秋福德爺688金元寶金幣大放送

▲圖為學甲區頭港鎮安宮中秋節舉辦贈送福德爺金元寶金幣大放送，信眾向土地公祈福保平安，並排隊領取。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

以「軟身福德爺」聞名的財團法人台南市學甲區頭港鎮安宮，中秋節為慶祝土地公聖誕日舉辦「福德爺金元寶金幣大放送」，由於事先在網路大放送，因此吸引近千名全台信眾前來排隊索取「福德爺金元寶金幣」，造成大轟動。

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鎮安宮是台南當地居民唯一信仰中心，具有將近300年悠久歷史，偏殿供奉「軟身福德爺」，受福德爺指示於2017年成立「福德爺會」，莊閔欽擔任會長，因為近年福德爺出門次數頻繁，每次出陣至少需要10人，需要一群有志青年幫忙，因此成立配合鎮安宮慶典活動的團體。

董事長黃界貞表示，農曆8月15日中秋節也是土地公聖誕日，頭港鎮安宮奉祀1尊軟身福德爺，不但是可以說全台唯一，出巡時還是吳王的駕前，為信眾賜財賜福賜平安，很受歡迎。鎮安宮慶祝土地公生，除了舉辦酬神戲，還一連7年舉辦「福德爺盃」寫生書法比賽和祈福燈籠彩繪活動，今年舉辦在9月29日（星期日），歡迎全國有興趣者報名參加。

今年中秋節下午舉辦這項【福德爺金元寶金幣大放送】，發放地點在鎮安宮福德爺殿，下午2時起每人僅限1枚，688枚送完為止。董事王朝睦說，鎮安宮還在fb舉辦獲得福德金元寶的網路抽籤，將在9月16日抽出30位幸運粉絲，每位一樣可以獲得限定版的元寶金幣1枚。