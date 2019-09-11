雲林「愛老眼鏡」擴大65歲以上　長者免費配鏡

▲65歲以上長者,憑身分證即可免費配送愛老眼鏡專區老花眼鏡一付。（圖／雲林縣府提供）

記者傅誠／雲林報導

雲林縣政府為倡議65歲以上的長者對視力保健的重視，增進其生活安全及品質，配合縣內23家驗光所及眼鏡行，全面辦理65歲以上長者「免費愛老眼鏡」活動，由於此活動除無名氏捐贈外，雲林縣參與的驗光所亦提供相對的贊助，縣長張麗善特別感謝這批為守護長輩視力健康的驗光師夥伴們。

凡設籍於雲林縣且年滿65歲以上的長者，均為免費愛老眼鏡服務的對象。為維持良好配鏡品質及避免長者在現場等候過久，活動採預約制。長輩或其家人可先與貼有「雲林愛老眼鏡」標章的眼鏡行電話預約，再依約定時間攜帶身分證前往驗光配鏡後，即可免費配送愛老眼鏡專區老花眼鏡一付，每人限領一次。

衛生局長曾春美局長感謝共同參與善舉的愛老眼鏡行夥伴們，本著公益熱忱的初衷，為長者提供驗光配鏡服務，也請有配鏡需求的長輩們，選擇貼有「雲林愛老眼鏡」標章之店家配鏡。提醒長者老花眼鏡僅適用於報章雜誌等近距離閱讀使用，行走時請勿配戴；而延緩眼睛老化最好的方法還是良好的生活飲食，加上適度的運動及休息。

請逕洽愛老眼鏡專線：05-5373488分機158或各家愛老眼鏡驗光所。