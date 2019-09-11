幕後／蔡壁如在「郭柯王」背後出招　何時轉身要等郭台銘宣布

▲郭台銘11日前往新竹，和柯文哲合體拜廟並吃米粉。（圖／柯文哲辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘11日清晨偕同台北市長柯文哲，前往新竹城隍廟參拜，雙方陣營先是一同詢問連署事宜，隔日又直接主子對主子同台，讓支持者信心大振。而柯文哲也在訪問時透露，計畫心腹蔡壁如辭去顧問一職，全心投入選舉，處理黨務、協助郭台銘。據透露，雖然柯文哲已開口，但蔡壁如何時去幫郭，仍要等郭台銘正式參選後才會有進一步動作。

為了避免招來「市政、黨政不分」的批評，柯文哲擬將市政團隊與民眾黨團隊分開，另一方面，為了展現合作誠意，柯日前曾盤點麾下的可用之兵，找尋有能力可以協助郭陣營以及處理選舉事務的人選，最後決定派出蔡壁如到郭陣營幫忙。但所謂的到郭陣營，應是指讓蔡壁如離開市府到民眾黨專心處理黨務，同時也經營柯與郭、王兩陣營間的合作關係。

事實上，自「郭柯王」結盟的傳聞流出後，蔡壁如一直就代表柯振營主責和郭、王陣營溝通，在多次接觸下來後，蔡壁如和郭、王方面的溝通無礙，蔡壁如之所以能夠得到另外兩邊的信任，主要也是因為她被視為能代表柯文哲，至於蔡壁如要離開市府到民眾黨負責黨務，對方也是可以充分理解。

▲蔡壁如遊走郭、王，深獲各方信任。（圖／記者屠惠剛攝）

據透露，蔡壁如進入市府後，5年多來幾乎天天要與媒體打交道，因此在媒體操作上相當有經驗，議題提設定鮮明、能快速找到媒體需要的新聞點，以郭陣營近期找來多名媒體人加入為例，目前負責對外發言的蔡沁瑜是主播出身、熟悉媒體作業流程，因此在和蔡壁如接觸、討論的過程中，雙方可以說是「一拍即合」。

依柯陣營幕僚觀察，日前郭陣營調整媒體工作團隊改由蔡沁瑜負責對外發言後，幾乎每天都會安排聯訪，積極把握能上電視的機會，跟過去的保守路線比起來，在議題操作上讓人耳目一新。

由於目前郭台銘陣營正進行內部整合，因此在對外的媒體操作上略顯吃力，也無法及時掌握輿論走向，據了解，近幾次「郭柯王」聯盟的曝光，都是由柯陣營的蔡壁如構思點子、出招。相對於郭營過於謹慎的操作，蔡壁如介入後，確實很好的維持郭柯王的曝光度，尤其在目前討論熱度、聲量連連下滑之際，更顯重要。

據了解，儘管柯文哲已開口，但蔡壁如何時離開市府仍是未知數，幕僚估計最快也要等到郭台銘正式投入大選後才會有動作，屆時三方該怎麼合作、如何協助郭陣營等，相關的計畫才會比較明確。