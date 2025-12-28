陸機器人測試突踹工程師　一腳踢中「小弟弟」後一起彎腰跪地

記者魏有德／綜合報導

大陸宇樹科技近日發出一支工程師「親測」人形機器人的影片。影片中，這隻宇樹科技G1人形機器人正在模仿工程師的動作，同步演繹「拳腳功夫」，然而，就在一瞬間，意外卻發生了，只見工程師在踢腿時，被同樣動作的機器人一腳踹中「小弟弟」，痛苦地彎腰跪地，機器人也跟著彎腰跪地，畫面十分逗趣。

▲機器人一腳踹向工程師下體。（圖／翻攝微博）

這則影片被特斯拉Cybertruck首席工程師在X平台轉發後，引起網友們熱議，就連特斯拉創辦人馬斯克也現身該貼文的評論區，發出了一個「哭笑不得」的表情符號。

▲馬斯克在影片下方留下「哭笑不得」的表情。（圖／翻攝微博）

該影片顯示，G1人形機器人正「有樣學樣」的跟著工程師做出揮拳、踢腿及交錯步伐等動作，正當工程師喘身踢出一腿時，正好面朝機器人，而機器人就這樣直接朝工程師的「小弟弟」側踢，讓工程師當場握著下體彎腰跪下。

此時，G1機器人仍遵循著模仿工程師動作的指令，同樣摀著下體，彎腰跪下，畫面十分逗趣，讓這則影片在網路上獲得極大迴響。

▲機器人「製造慘案」後還不忘學習工程師，摀住下體彎腰跪下。（圖／翻攝微博）

據了解，宇樹科技在今（2025）年11月發佈全身遙操作平台，根據官方演示，宇樹G1機器人可同步人類動作，踢球、舞花棍，甚至打拳擊等動作都難不倒「它」，機器人還能透過影片，即時學習人體全身動作，擬真技術越趨成熟。