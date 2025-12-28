　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸機器人測試突踹工程師　一腳踢中「小弟弟」後一起彎腰跪地

記者魏有德／綜合報導

大陸宇樹科技近日發出一支工程師「親測」人形機器人的影片。影片中，這隻宇樹科技G1人形機器人正在模仿工程師的動作，同步演繹「拳腳功夫」，然而，就在一瞬間，意外卻發生了，只見工程師在踢腿時，被同樣動作的機器人一腳踹中「小弟弟」，痛苦地彎腰跪地，機器人也跟著彎腰跪地，畫面十分逗趣。

▲機器人一腳踹向工程師下體。（圖／翻攝微博）

▲機器人一腳踹向工程師下體。（圖／翻攝微博）

這則影片被特斯拉Cybertruck首席工程師在X平台轉發後，引起網友們熱議，就連特斯拉創辦人馬斯克也現身該貼文的評論區，發出了一個「哭笑不得」的表情符號。

▲馬斯克在影片下方留下「哭笑不得」的表情。（圖／翻攝微博）

▲馬斯克在影片下方留下「哭笑不得」的表情。（圖／翻攝微博）

該影片顯示，G1人形機器人正「有樣學樣」的跟著工程師做出揮拳、踢腿及交錯步伐等動作，正當工程師喘身踢出一腿時，正好面朝機器人，而機器人就這樣直接朝工程師的「小弟弟」側踢，讓工程師當場握著下體彎腰跪下。

此時，G1機器人仍遵循著模仿工程師動作的指令，同樣摀著下體，彎腰跪下，畫面十分逗趣，讓這則影片在網路上獲得極大迴響。

▲機器人「製造慘案」後還不忘學習工程師，摀住下體彎腰跪下。（圖／翻攝微博）

▲機器人「製造慘案」後還不忘學習工程師，摀住下體彎腰跪下。（圖／翻攝微博）

據了解，宇樹科技在今（2025）年11月發佈全身遙操作平台，根據官方演示，宇樹G1機器人可同步人類動作，踢球、舞花棍，甚至打拳擊等動作都難不倒「它」，機器人還能透過影片，即時學習人體全身動作，擬真技術越趨成熟。

12/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

福建攝影大賽一等獎疑是「AI生成」 建築物清晰文字卻「模糊難辨」

福建攝影大賽一等獎疑是「AI生成」 建築物清晰文字卻「模糊難辨」

福建旅遊發展集團主辦的攝影比賽近日揭曉入圍獲獎名單，然而，一等獎的其中一幅作品被眼尖的網友質疑是用AI生成，引起外界對評審機制與參賽規範的討論與關注。相關單位證實，已在公示期間接到民眾提出質疑，正進行評估討論，尚未對作品性質作出定論。

爆曹興誠與小三合照　謝寒冰挨告不起訴

爆曹興誠與小三合照　謝寒冰挨告不起訴

馬斯克批醫療失能　力推AI＋機器人手術

馬斯克批醫療失能　力推AI＋機器人手術

中國擬立法管理AI生成內容　不得危害國安

中國擬立法管理AI生成內容　不得危害國安

民進黨2025回顧大玩動漫風　AI譜寫台灣熱血之歌

民進黨2025回顧大玩動漫風　AI譜寫台灣熱血之歌

機器人宇樹科技G1人形機器人AI馬斯克

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

