周春米地震後發文！遭自動翻譯成「去死」　網愣：以為被盜帳號

▲周春米的震後平安文遭Meta翻譯誤植，隨後緊急更正澄清 。（圖／翻攝自Facebook／周春米）

記者曾筠淇／綜合報導

根據中央氣象署地震測報中心資料，昨（27）日深夜11時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里處。多位地方首長第一時間透過社群平台關心民眾，然而，屏東縣縣長周春米發文後，因為臉書自動翻譯，所以竟顯示「去死！」讓她趕緊重新發文澄清。

周春米臉書貼文「被自動翻譯」 竟顯示「去死」

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨日發生地震之後，周春米透過臉書粉專發文關心民眾，但沒想到，臉書卻將她的文字翻譯成「去死！祝大家平安！」她發現後，也趕緊重新發文並表示，「臉書系統錯誤！可能被地震震暈。請大家幫忙澄清！一切平安最重要！原文是：『發生地震，大家平安』」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「第一時間總是能得到春米縣長的溫馨問候，我們相信是臉書出錯，完全不會動搖我們對您的支持與相挺」、「又來了」、「縣長您不會這樣的，雖然當下我也被嚇一跳」、「又中招了」、「太鬧了」、「以為被盜帳號呢」、「我記得上次也曾發生過，臉書為什麼不改」。

非首次發生！黃偉哲也曾成苦主

這樣的狀況並非首次發生，今年8月曾發生地震，中央氣象署針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布國家級警報。當時台南市長黃偉哲就在臉書發布「地震！祝大家平安」貼文，結果就被臉書自動翻譯成「去死！祝大家平安」。事後黃偉哲緊急刪除該貼文，並說明臉書系統將此貼文判讀為阿拉伯文，並自動翻譯成「去死！祝大家平安！」