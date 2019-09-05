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黃之鋒：支持落實民選是普世價值　盼港台共享民主自由

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▲▼黃之鋒拜會民進黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃之鋒拜會民進黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

香港反送中運動持續延燒，香港眾志秘書長黃之鋒等人受邀來台快閃3天，繼拜訪時代力量黨團及民進黨中央後，5日上午至立法院拜會民進黨團。黃之鋒表示，支持香港落實民主選舉是一個普世價值，對他來說現在不是政見、黨派與選舉的問題，是良知與黑白問題，這次來到台灣以後希望落實「今天台灣，明天香港」，讓香港可以像台灣一樣成為有民主自由的地方。

黃之鋒表示，過去兩個月以來台灣當局不管是政府還是立法委員，都一直在關心香港的情況，不管是抗議活動還是來台的港人，都能看到執政黨對香港問題的關注，「這不是介入也不是操控，是對民主自由的支持與關心」。

黃之鋒說，希望台灣各界朋友可以提供不同資源與窗口來幫助來台港人，支持香港落實民主選舉是一個普世價值，對他來說現在不是政見、黨派與選舉的問題，是良知與黑白問題，希望有一天香港能夠像台灣一樣有民主體制，落實「今天台灣，明天香港」，讓香港可以像台灣一樣成為有民主自由的地方。

▲▼黃之鋒拜會民進黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃之鋒拜會民進黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨團幹事長管碧玲則說，香港事件一路以來血淚斑斑，是個有血有淚的故事，而且還沒有看到盡頭，任何人對香港事件只有人到與人性，如果有任何政黨或是政治人物要去抹黑任何台灣對香港的關心、聲援與協助，或者想要透過政治操作來謀取政治利益，在人道與人性的檢驗就不及格，「我們會十分厭惡」。有關民進黨現在被罵暗中操作、介入或打假球，「太多令人慘不忍睹的政治操作，我都無法接受」。

民進黨團書記長李俊俋表示，對於香港朋友爭取民主、自由與人權的普世價值，民進黨團一直以來，持續予以聲援，並一再呼籲香港政府應謙卑面對人民的訴求，用對話取代暴力，共同守護民主。民進黨團認為，香港人民在暴力威脅下的勇氣，已經在亞洲人權發展的歷史，寫下無法抹煞的扉頁。

李俊俋說明，民進黨團基於立法機關職責，在會談中已對香港的朋友說明現有的法制已經提供足夠的工具，可以回應黃之鋒等人此行所關注的事項，並取得理解。香港朋友在台灣如何處理與保護的過程，民進黨團會予以關心如何強化與落實。

李俊俋說，台灣的民主、自由與人權，是民主前輩犧牲生命自由，爭取而來、是最珍貴的台灣價值。台灣爭取民主的歷程也是血淚斑斑，漫長而艱難，民主前輩必須在進兩步退一步、進五步退兩步中，長期累積民主自由進步的果實。民進黨團與香港朋友分享這個歷史經驗，深刻體會香港朋友「今日台灣，明日香港」的熱切期待，也鄭重呼籲香港政府，真誠的對話，絕對不能再用暴力對付人民，民主自由才是社會安定和諧真正的基礎。

▼黃之鋒拜會民進黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼黃之鋒拜會民進黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

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