陸2026年全國兩會3月4、5日登場　人大將審議三部重要法律案

▲ 中共十四屆全國人大常委會第十九次會議今27日在北京正式閉幕 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／綜合報導

中共十四屆全國人大常委會第十九次會議今（27）日在北京正式閉幕。不僅通過了多部涉及國家安全與民生發展的重要法律修訂案，以及確定明年全國人大召開時間，十四屆全國人大四次會議於2026年3月5日在北京召開。另外，十四屆全國政協四次會議於2026年3月4日在北京召開。

《央視》新聞聯播今晚27日指出，中共十四屆全國人大常委會第十九次會議由人大委員長趙樂際主持，共有158名常委會組成人員出席。會議經表決，正式通過了新修訂的《漁業法》、《民用航空法》、《國家通用語言文字法》及《對外貿易法》。

此外，備受關注的《危險化學品安全法》也獲得通過。由大陸國家主席習近平隨後簽署第63號至68號主席令，正式公布上述法律。

今日會議表決通過明年全國人大兩會召開時間，根據決定，十四屆全國人大四次會議於2026年3月5日在北京召開。

會議決定將生態環境法典草案、民族團結進步促進法草案、國家發展規劃法草案提請明年召開的十四屆全國人大四次會議。審議提請全國人代會審議的法律案分量重，比如2018年十三屆全國人大一次會議審議通過憲法修正案和監察法，2020年十三屆全國人大三次會議審議通過民法典。

此次三部重要法律案同時提請全國人代會審議，引人關注。根據決定，建議大會的議程還包括審查國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案等。

趙樂際指出，要準確把握做好明年經濟工作的總體要求、主要目標、政策取向和重點任務，立足人大職能職責抓好貫徹落實。按照委員長會議原則通過的全國人大常委會2026年度工作要點和立法、監督、代表、外事工作計劃，做好明年工作安排和準備。

此外，政協第十四屆全國委員會日前召開主席會議，建議全國政協十四屆四次會議於2026年3月4日在北京召開。