大陸 大陸焦點 特派現場

雙城論壇／主論壇明天登場！　林奕華劇透有「新亮點」

記者陳冠宇／上海報導

台北市副市長林奕華今（27）日率團出訪雙城論壇行程，她表示，今晚由上海市長龔正親自設宴，並就考察內容進行意見交換。林奕華更預告，明天主論壇將有「新的亮點」，在過去的基礎上，推動兩市合作。

▲▼台北市副市長林奕華一行晚間參訪上海徐匯濱江一帶。20251227（圖／記者陳煥丞攝）

▲台北市副市長林奕華一行晚間參訪上海徐匯濱江。（圖／記者陳煥丞攝）

林奕華下午赴上海中山醫院「元醫療模擬實驗室」參訪，該實驗室於今年9月15日啟用。林奕華晚間參加的上海市政府晚宴未對媒體公開，她隨後前往參訪徐匯濱江一帶，並接受媒體採訪。

林奕華表示，今年是雙城論壇在蔣萬安市長任內的第三年，大家（指台北與上海）也都算是很熟悉，今天分論壇的交流非常熱烈，其中科技醫療部分聽說討論到「欲罷不能」，進行了考察與各方面的交流。

林奕華續指，今天有很多的市政議題不斷地進行討論，雙城論壇真的是一個平台，能互相彼此學習，所以第一天行程非常豐富，雖然很緊湊，但是大家都覺得收獲很多。

▲▼台北市副市長林奕華一行晚間參訪上海徐匯濱江一帶。20251227（圖／記者陳冠宇攝）

▲林奕華與戴錫欽一行參訪上海徐匯濱江。（圖／記者陳冠宇攝）

對於晚宴，林奕華表示，感謝龔正親自擔任主人，讓大家都能夠賓主盡歡。她說，晚宴上，雙方就今天的考察內容與龔正進行意見交換，包括演唱會經濟等議題，龔正也提到上海市政府的看法，彼此在一些市政議題上做意見交換。

林奕華更預告，「明天主論壇應該會有一個新的亮點」，她說，雙城論壇16年下來累計非常多MOU，其中小貓熊與黑腳企鵝的交換也是之前兩個動物園簽署瀕危動物的保育交流。她強調，明天在主論壇上，蔣萬安會再做一個新的（宣布），並在過去的基礎上，推動兩市的合作。

▲▼台北市副市長林奕華一行晚間參訪上海徐匯濱江一帶。20251227（圖／記者陳冠宇攝）

▲林奕華一行與眾多媒體的出現，吸引上海民眾圍觀。（圖／記者陳冠宇攝）

此次訪問上海的市府主團成員共有120位，包括林奕華、市府正副秘書長、13位首長，台北市議會議長戴錫欽與10位議員，以及學者專家等；蔣萬安明日上午快閃出席主論壇，從落地上海到離開前後僅約6小時。

本次出訪台北市議會議員包括：戴錫欽（議長）、吳世正、張志豪、柳采葳、曾獻瑩、秦慧珠、汪志冰、王欣儀、林珍羽、張斯綱、鍾沛君。

▲▼台北市副市長林奕華一行晚間參訪上海徐匯濱江一帶。20251227（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼上海徐匯濱江一帶夜景。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼台北市副市長林奕華一行晚間參訪上海徐匯濱江一帶。20251227（圖／記者陳冠宇攝）

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

