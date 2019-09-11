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礦業法不修...亞泥不能挖礦國家要賠錢！環團籲政府快完成齊柏林遺願

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▲▼環保團體呼籲執政黨盡速將礦業法列為優先法案。（圖／記者許展溢攝）

▲環保團體呼籲執政黨趕快將《礦業法》列為優先法案。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

《礦業法》2018年5月完成關鍵委員會審查並送交立法院長協商，環保團體多次怒批，此案總是差臨門一腳，經濟部等單位態度被動，且礦業改革推動已3年，更是紀錄片《看見台灣》導演齊柏林的遺願，眼看17日立院最後一個會期將開議，呼籲雙院院長蘇貞昌、蘇嘉全趕快完成總統蔡英文的承諾，兌現民進黨「礦業改革」的政治承諾。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，各黨都應將此案列為優先法案，不列也沒關係，修好就好，但該會期是一個非常關鍵的時間點，他問到底民進黨全面執政要帶給人民對於法治、環境守護等怎樣的認識，礦業法修法是重要指標，而現在進度只要執政黨有心想過就能過，已沒有理由再推拖。

請繼續往下閱讀...

▲▼亞泥。（圖／地球公民基金會提供）

▲蔡中岳說，礦業法不休，以亞泥案來看，敗訴了還是可繼續挖，就是霸王條款。（圖／地球公民基金會提供）

地球公民基金會花東組主任黃靖庭向民進黨喊話，蔡英文今年6月在公開場合第2次承諾要休礦業法，且明確指出是這一屆會期要完成，甚至提到上會期臨時會就可協商。黃靖庭說，但蘇嘉全沒做，而民進黨歷經3任行政院長，環團多次提出訴求修法，就是此案不僅傾向業者，更漠視常民權益和生態環境等重大缺失，各黨中現在最關鍵的就是執政黨，希望兩院院長蘇貞昌、蘇嘉全正視此事，不要讓跨黨派這2年努力付諸流水。蔡中岳認為，蘇貞昌只要強烈表態該案非修不可，依立院席次是有極大機會通過，籲蘇貞昌、蘇嘉全要完成蔡英文說過的承諾。

▲▼環保團體呼籲執政黨盡速將礦業法列為優先法案。（圖／記者許展溢攝）

▲蔡中岳認為，籲蘇貞昌、蘇嘉全要完成蔡英文說過的承諾。（圖／記者許展溢攝）

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，目前草案中有很多重要條文，回應多年來民間訴求，重點如廢除霸王條款，也就是礦業法第31條礦權展限原則、駁回需補償；第47條無需取得土地所有權人同意，提存地價、租金或補償即可先使用土地。而草案也要求資訊公開、既有礦權應環評、經濟效益評估報告認定不應開發時，礦業權設定不予核准、使用土地應檢具礦場關閉計畫和保證原民權利等。

▲▼環保團體呼籲執政黨盡速將礦業法列為優先法案。（圖／記者許展溢攝）

▲蔡雅瀅希望政府趕快達成全民和齊柏林礦業改革，守護山林期望。（圖／記者許展溢攝）

蔡中岳說，如礦業法不休，以亞泥案來看，敗訴了還是可繼續挖，就是霸王條款，無法想像在2019年的台灣，還有保護單一產業毫無道理的情況，也就是國家若不給亞泥挖，還要賠業者錢，這就是現況下礦業法的霸王條款。蔡雅瀅強調，希望各黨團和執政黨趕快列為最優先法案，達成全民和齊柏林礦業改革，守護山林期望。

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