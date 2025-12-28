雙城論壇／二會龔正　蔣萬安：只要願交流溝通，和平穩定就有可能

▲蔣萬安與龔正在上海會見。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／上海報導

台北市長蔣萬安今（28）日抵達上海參加雙城論壇，他在主論壇前與上海市長龔正舉行會見，這是兩人的第二次見面。蔣萬安於會見開始時表示，在兩岸氛圍如此緊張之下，雙城能夠持續舉辦、我們能夠面對面坐下來說話，這本身就是一種「力量」。就像是一顆定心丸，告訴兩岸的民眾、海內外的朋友：只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可能。

受到隨機攻擊事件影響，蔣萬安決定縮短個人出訪雙城論壇行程，於今日6小時快閃上海。兩年前（2023年）蔣萬安飛抵上海時，由時任上海市副市長華源接機，本次則由上海市政府常務副市長吳偉、副秘書長朱民，以及市台辦副主任李驍東親自接機。

據了解，蔣萬安今日在上海的行程，只有於「世界會客廳」與龔正會見，以及參加主論壇並發表致詞；至於外傳與大陸國台辦主任宋濤的「蔣宋會」並未發生。這是蔣萬安與龔正繼2023年雙城論壇之後的第二次見面。

這次會見首先由龔正與蔣萬安先後發表開場致詞。蔣萬安表示，剛才在飛機上還在跟同仁聊，這次來上海的感覺就是「快」，從台北起飛到降落，這個航行的時程就相當於從台北坐高鐵到高雄差不多。

蔣萬安說，這給他一個很深的啟示，也就是只要有心、願意交流，雙城的距離可以很近，兩岸的距離也一定不會遠。大家常說「念念不忘，必有迴響」。今年的雙城論壇雖然有點晚，但是就像老朋友見面，只要心意在，雖然晚但都會「水到渠成」。

蔣萬安指出，今年，雙方更要針對「水治理」還有「職業培訓」簽訂新的合作備忘錄。對他來說，這就是「市政」最美的地方——兩座城市的市民，藉由對方的經驗，生活得更好。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳冠宇攝）

蔣萬安另提到，台北的小朋友都在問：小貓熊什麼時候可以來？他要特別感謝上海團隊大力的幫忙，能夠讓小貓熊的血緣更新有實質的進展。這不只是動物園的事，這是兩座城市「可愛且親切」的牽掛。

蔣萬安說，龔市長以及上海的朋友，今天的見面，意義遠比我們個人要大得多。在兩岸氛圍如此緊張之下，雙城能夠持續舉辦、我們能夠面對面坐下來說話，這本身就是一種「力量」。就像是一顆定心丸，告訴兩岸的民眾、海內外的朋友：只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可能。

蔣萬安最後強調，面對面這樣的交流，是任何東西都沒辦法取代的。所以我常講，越困難，越需要溝通。因此，我們一起努力，為台北、上海兩座城市，也為兩岸的和平穩定一起走出一條穩健的道路。只要「雙城好，兩岸一定好」。

陪同蔣萬安出席會見的北市府主團成員包括：副市長林奕華、秘書長李泰興和多位局處首長等，以及市議會議長戴錫欽與10位議員；上海方官員則有市長龔正、常務副市長吳偉、秘書長馬春雷、副秘書長夏科家、副秘書長朱民，以及市台辦主任金梅、副主任李驍東、副主任王立新等。

▼多位台北市議員出席會見。（圖／記者陳冠宇攝）