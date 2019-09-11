台當局修法「中共代理人」 國台辦回應：玩火者必自焚

▲蔡英文與馬曉光。（圖／ETtoday資料照）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文日前宣誓，立法院下個會期要努力完成「中共代理人」修法工作。國台辦發言人馬曉光今（11日）強烈表態，如果真的立法成功，台海局勢將重陷緊張動盪，「玩火者必自焚，我們正告民進黨當局，必須懸崖勒馬。」

國台辦上午舉行例行記者會，有媒體問到「台灣立法機構將推動進行所謂的中共代理人修法，以危害安全名義，嚴格限制台灣個人和機構為大陸宣傳、發表有關聲明、參加大陸舉辦的會議，請問發言人對此有何評論？」馬曉光回應，民進黨當局煽動兩岸對抗，製造兩岸敵意。

他表示，「我們注意到，台灣輿論稱之為新戒嚴法，一針見血點出問題要害，如果任由其圖謀得逞，兩岸關係將會倒退回台灣戒嚴時代，台海局勢將重陷緊張動盪。」

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

蔡英文7月宣誓要修法「中共代理人」，立法院9月開議前夕，可能納入行政院、執政黨團本會期重點優先法案。由於法條代理人適用對象、行為沒有清楚定義，日前國民黨主席吳敦義還諷刺蔡英文才是最大的「中共代理人」。

消息一出，大批台商也跳出來反彈，由於台灣正值大選前夕，「中共代理人」修法實在敏感，民進黨內部也擔心，對於選情可能是扣分不是加分。國民黨團將研擬戰術，強烈杯葛「中共代理人」修法。