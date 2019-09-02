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香港反送中掀外流移民潮　港人申請來台定居人數增3成

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0831香港反送中，警方發射催淚彈。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港反送中抗議期間港警發射催淚彈。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

香港「反送中」抗議行動延燒迄今已超過3個月，從一開始的和平遊行靜坐變成遍地開花警民衝突不斷，8月中旬抗議民眾占領港島赤鱲角機場兩次關閉；近期傳出不少港民對香港政經局勢惡化感到恐慌，台灣民主自由的制度成為港人移民的熱門選擇。

0831香港反送中，警方發射催淚彈。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港反送中抗議期間港警發射催淚彈。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

移民署指出：香港反送中歷經3個多月、民眾罷工、罷課甚至癱瘓機場，中後期甚至傳出有廣州公安混入港警部隊參予鎮壓、甚至與抗議群眾在香港地鐵戰、旅運中心產生暴力衝突，讓整個港島瀰漫失控、動盪氣氛、香港歷來引以為傲的穩定安全光環逐漸褪色、也造成不少企業、外資出走。

根據移民署統計數據：從今年2019年1至7月份統計資料，香港來台居留、定居人數均較去年同期提升，許可居留人數增加30.79%，以依親居冠、投資項目取得居留權的則佔第二位。

▲▼香港,香港機場,和你飛,和你飛2.0,反送中。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 和你飛2.0,香港機場,香港,反送中 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲移民署統計因香港反送中示威，港人來台定居人數有增加趨勢。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署統計因香港反送中示威，港人來台定居人數有增加趨勢。（圖／記者張君豪翻攝）

定居人數總體增加20.48%，以依親居冠，投資次之。2019年度1至7月份，在台居留平均人數為262人，定居平均人數為108人，與去年同期在台居留平均人數為200人，定居平均人數為90人相較，居留平均人數增加62人、有段明顯增加的幅度。定居平均人數相較往期增加18人，居留與定居人數均有微幅上揚，移民署說：港人來台申請定居確有增加、增幅在合理範圍內、屬於正常現象。

移民署指出：港人來台定居、居留，須遵守《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》第29條規定：「依直系血親、配偶、投資新台幣600萬元以上等共11種事由在台居留一定期間後，得申請定居。」「另有未滿12歲，其父或母原在臺設有戶籍及駐港澳機構在當地約僱之人員，受聘僱達相當期間者等2種事由，得直接申請定居。」

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