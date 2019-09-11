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中華醫大幼保系師生　創作性平多元文化教育繪本讓教育向下扎根

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▲中華醫大幼保系鄭博真老師，帶著師生團隊創作的性別平等及多元文化教育繪本到幼兒園試教，小朋友反應熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大幼保系鄭博真老師，帶著師生團隊創作的性別平等及多元文化教育繪本到幼兒園試教，小朋友反應熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學幼保系師生團隊創作《愛穿裙子的阿旺》、《不愛穿裙子的美莉》兩本繪本解說性別平等和多元文化，精彩又可愛的圖畫配合淺顯易懂的文字，讓幼童了解性別平等的意涵和多元文化的差異。

團隊老師鄭博真表示，這兩本創作是性別平等與多元文化教育的臺灣原創繪本，目前正進行募資出版，希望未來可以發行讓這方面的教育向下扎根。

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中華醫大2018～2019年執行教育部大學社會責任實踐計畫，其中由幼保系鄭博真老師帶領的師生團隊有感於台灣社會發展日益複雜，性別和文化多元差異的現象更是普遍，如何教導下一代認識並尊重不同性別和族群的人，不僅是大人們面臨的課題和挑戰，也有必要及早向下扎根，師生團隊決定從教育的角度著手，創作性別平等與多元文化教育的繪本。

鄭博真老師表示，會以繪本創作作為性別平等與多元文化教育的讀本，主要是繪本具備圖文並茂的特色，好像在看漫畫書一樣，透過圖書和淺顯易懂的文字描述，引發小朋友的閱讀興趣，而且很容易就理解書中要傳達的意思。

▲中華醫大幼保系鄭博真老師，帶著師生團隊創作的性別平等及多元文化教育繪本到幼兒園試教，小朋友反應熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭博真老師帶領的幼保系師生團隊創作的性別平等與多元文化教育臺灣原創繪本，有《愛穿裙子的阿旺》和《不愛穿裙子的美莉》兩本。其中，《愛穿裙子的阿旺》敘述從不丹轉學到台灣的阿旺，穿著自己國家像長袍一樣的傳統服裝上學，被同學排斥、取笑、惡作劇，甚至霸凌，透過老師課程上巧妙安排一場服裝秀，拓展學生的視野，讓同學從了解、尊重到接納阿旺。

《不愛穿裙子的美莉》則是敘述活潑好動的美莉，穿裙子玩攀架、溜滑梯的不方便及受到男生惡作劇的困擾作為故事導入點，經由藝術老師讓學生發揮創意設計自己喜歡的衣服，最後，學校訂定星期五為自主服裝日，這天男生女生可以自己決定穿什麼衣服來上學。

鄭博真老師表示，服裝穿著是一種社會的建構，「男生穿褲子、女生穿裙子」在傳統社會是根深蒂固的觀念。台灣有些中小學、幼兒園，對於學生服裝的政策仍然停留在「齊一」、「傳統」的作法；此外，有些家長仍持有「女生應該穿裙子」、「女生要文靜」的性別刻板印象，忽略其教育的意義。

這套繪本是幼兒園和小學實施性別平等教育很適合的補充教材，可以教導小朋友尊重和我們不同性別和文化的人。鄭博真老師在繪本完成後以中華醫大附設幼兒園的小朋友做為試教對象，以說故事的方式解說繪本裡要傳達的意涵，小朋友反映熱絡，事後以反問的方式詢問小朋友一些性別平等概念，小朋友也回答適切，有效達到學習成效。

這套由中華醫大幼保系師生團隊創作的繪本正進行募資，希望能夠順利出版發行，出版後會先從華醫大學社會責任實踐計畫合作的社區小學和幼兒園開始推廣，進而讓全國更多教師、家長及孩子閱讀，大家一起建構性別與文化平等的社會環境。

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