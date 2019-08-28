中華醫大失業者職訓「烘焙食品訓練班」結訓展　學員秀技藝

▲中華醫大烘焙食品訓練班結訓成果發表，學員們端出各式作品與副校長楊堉麟（右一）、台南市勞工局局長王鑫基（右二）等師長開心分享成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學舉辦的失業者職業訓練「烘焙食品訓練班」，25名學員經過320小時的訓練，8月28日舉行結訓成果展，每位學員發揮所學，展現親手製作的健康在地烘焙點心及伴手禮禮盒，看著作品滿意不已，學員們忍不住喊「好有成就感喔！」。

中華醫大餐旅系，受台南市政府勞工局職訓就服中心委託辦理的「烘焙食品訓練班」，由計畫主持人陳南吟副教授進行課程設計，安排系上老師及資深業界烘焙老師指導術科實作課程，師資陣容堅強，加上新穎的專業烘焙教室設施，讓學員把理論和實務充分結合，提升學習成效。

請繼續往下閱讀...

經過320個小時的課程訓練歡喜結訓，台南市政府勞工局局長王鑫基、職訓就輔中心主任梁偉玲、中華醫大副校長楊堉麟、餐旅系系主任林士民及系上老師出席學員的結訓成果展，對學員們製作的健康在地烘焙點心及伴手禮點心禮盒稱讚不已，也肯定學員們的用心，並祝福每位學員結訓後無論是就業或自行創業，都能創造一番好成績。

「烘焙食品訓練班」課程設計涵蓋麵包、蛋糕、餅乾，特別的是融入以在地農特產作為材料，像後壁的米榖、東山咖啡、酪梨、芒果等當季水果和花茶等，透過實作變成美味可口的茶點。學員們也學習伴手禮禮盒的設計，把各式烘焙茶點變成美觀大方的伴手禮禮盒，向與會師長展現學習成果。

計畫主持人陳南吟表示，學員在受訓過程中除了習得各式麵包、蛋糕及餅乾的製作技能、烘焙與餐飲業經營管理概念外，更學會將在地食材應用於烘焙產品的製作技能，預計11月輔導學員參加烘焙食品丙級麵包考照，協助學員儲備就業與創業的基礎能量。

學員學習期間，中華醫大餐旅系也積極安排多間廠商到校，進行徵才說明及就業媒合，除讓學員了解就業市場的職缺與工作內容外，更提供學員面試的機會與管道，讓學員充滿信心順利進入職場，達到訓後立即就業的目標。