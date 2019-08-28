　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華醫大失業者職訓「烘焙食品訓練班」結訓展　學員秀技藝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中華醫大烘焙食品訓練班結訓成果發表，學員們端出各式作品與副校長楊堉麟（前排左三）、市府勞工局局長王鑫基（前排左四）等師長開心分享成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大烘焙食品訓練班結訓成果發表，學員們端出各式作品與副校長楊堉麟（右一）、台南市勞工局局長王鑫基（右二）等師長開心分享成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學舉辦的失業者職業訓練「烘焙食品訓練班」，25名學員經過320小時的訓練，8月28日舉行結訓成果展，每位學員發揮所學，展現親手製作的健康在地烘焙點心及伴手禮禮盒，看著作品滿意不已，學員們忍不住喊「好有成就感喔！」。

中華醫大餐旅系，受台南市政府勞工局職訓就服中心委託辦理的「烘焙食品訓練班」，由計畫主持人陳南吟副教授進行課程設計，安排系上老師及資深業界烘焙老師指導術科實作課程，師資陣容堅強，加上新穎的專業烘焙教室設施，讓學員把理論和實務充分結合，提升學習成效。

請繼續往下閱讀...

▲中華醫大烘焙食品訓練班結訓成果發表，學員們端出各式作品與副校長楊堉麟（前排左三）、市府勞工局局長王鑫基（前排左四）等師長開心分享成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經過320個小時的課程訓練歡喜結訓，台南市政府勞工局局長王鑫基、職訓就輔中心主任梁偉玲、中華醫大副校長楊堉麟、餐旅系系主任林士民及系上老師出席學員的結訓成果展，對學員們製作的健康在地烘焙點心及伴手禮點心禮盒稱讚不已，也肯定學員們的用心，並祝福每位學員結訓後無論是就業或自行創業，都能創造一番好成績。

「烘焙食品訓練班」課程設計涵蓋麵包、蛋糕、餅乾，特別的是融入以在地農特產作為材料，像後壁的米榖、東山咖啡、酪梨、芒果等當季水果和花茶等，透過實作變成美味可口的茶點。學員們也學習伴手禮禮盒的設計，把各式烘焙茶點變成美觀大方的伴手禮禮盒，向與會師長展現學習成果。

▲中華醫大烘焙食品訓練班結訓成果發表，學員們端出各式作品與副校長楊堉麟（前排左三）、市府勞工局局長王鑫基（前排左四）等師長開心分享成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

計畫主持人陳南吟表示，學員在受訓過程中除了習得各式麵包、蛋糕及餅乾的製作技能、烘焙與餐飲業經營管理概念外，更學會將在地食材應用於烘焙產品的製作技能，預計11月輔導學員參加烘焙食品丙級麵包考照，協助學員儲備就業與創業的基礎能量。

學員學習期間，中華醫大餐旅系也積極安排多間廠商到校，進行徵才說明及就業媒合，除讓學員了解就業市場的職缺與工作內容外，更提供學員面試的機會與管道，讓學員充滿信心順利進入職場，達到訓後立即就業的目標。

ET快訊
金鐘54／ETtoday《聲林之王》入圍3大獎！發威槓上《綜
金鐘54／ETtoday《聲林之王》雙料入圍！完整入圍名單出
金鐘54／ETtoday《聲林之王》超狂入圍！蕭敬騰、林宥嘉
快訊／基隆忘幽谷「1女子突墜落」倒臥山谷　全身重創當場死亡
賈靜雯《與惡》搶視后！第54屆電視金鐘獎入圍名單
李佳芬農舍已過戶6天！神秘買主「高雄陳小姐」曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花費千萬！一芳水果茶擬計劃挺加盟主　15時開記者會說明

用繪本傳達錯誤性平教育　他提6點面對「彩虹媽媽」

中華醫大失業者職訓「烘焙食品訓練班」結訓展　學員秀技藝

林佳龍出手！史上首次教長出席道安會報　要改善大學生交通事故率

豬排七分熟、蛋三分熟、牛排四分熟　女員工心好累：點餐別給熬

減塑正夯！街頭捕捉洗衣精加注機　自備空罐「每公升30元」…常客推爆

學經歷都達標！機伶妹面試過關...甜笑問2點「有三節禮金嗎」　結局秒逆轉

快訊／江孟芝975字首發聲！「感謝俄國原作者無私」 25萬設計費全捐給石虎

阿嬤拿「遙控器」對冷氣按半天！　孫女湊近一看笑翻：怎麼拿成這支

老師也要動次動！　教育部首辦工作坊讓電音入校園

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

花費千萬！一芳水果茶擬計劃挺加盟主　15時開記者會說明

用繪本傳達錯誤性平教育　他提6點面對「彩虹媽媽」

中華醫大失業者職訓「烘焙食品訓練班」結訓展　學員秀技藝

林佳龍出手！史上首次教長出席道安會報　要改善大學生交通事故率

豬排七分熟、蛋三分熟、牛排四分熟　女員工心好累：點餐別給熬

減塑正夯！街頭捕捉洗衣精加注機　自備空罐「每公升30元」…常客推爆

學經歷都達標！機伶妹面試過關...甜笑問2點「有三節禮金嗎」　結局秒逆轉

快訊／江孟芝975字首發聲！「感謝俄國原作者無私」 25萬設計費全捐給石虎

阿嬤拿「遙控器」對冷氣按半天！　孫女湊近一看笑翻：怎麼拿成這支

老師也要動次動！　教育部首辦工作坊讓電音入校園

腥夫通姦日記…妻崩潰　手寫3本超鹹濕詳載：開房257次、性交410次

想繼續賣自家商品給華為　美國企業提出超過130份許可申請

綜藝節目主持人獎雙入圍　Lulu師徒對決《聲林之王》尬黃子佼吳宗憲

台灣競爭力論壇民調／蔡英文33.1%勝郭柯王　韓國瑜想贏只有一種可能

全台4大共享機車比一比！WeMo投放數量多、Gokube最便宜

管不住兒子心情壞　苗栗男持刀自殘！左手腕噴血送醫

荷蘭網紅IG曬「美照VS真實面」比對圖　各種崩壞網友看完超認同

首購族搶先進場！北屯新市鎮耀眼地標　「達麗居山」小預算享豪宅人生

金鐘54／ETtoday《聲林之王》入圍3大獎！　第2季狂佔YouTube熱門冠軍

花費千萬！一芳水果茶擬計劃挺加盟主　15時開記者會說明

生活熱門新聞

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送..

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖..

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計..

開日行燈被檢舉罰1200　女駕..

楊柳帶3天雨！13號颱風「玲玲..

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

她見小7「隱藏版15元飲料」秒..

女友幫訂尾翼！他臉綠：太戰鬥了

「95加300」駕駛堅持不熄火..

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒..

神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來..

加盟商擬求償　一芳總部說話了

楊柳路過噴雷雨彈！還有颱風發展

更多熱門

相關新聞

失業者創業貸款額度提高至200萬　前3年還免利息

勞動部今（26）日發布最新修正「就業保險失業者創業協助辦法」部分條文，將最高貸款額度提高至200萬元，並可依照經營需求要求增貸3次為限。此外，前3年利息由勞動部全額補貼，第4年起貸款人只要負擔1.5%利息，差額由勞動部補貼。

10000個小時成為專家 不只練劍，更是練心

失業子女就學補助提高1600～2000元！　2子之家最高補助5萬7600元

中華醫大讓長者體驗園藝療癒　

學生夢想麵包小七販售的背後故事

關鍵字：

中華醫大失業職訓烘焙訓練

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外遇大反攻

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面