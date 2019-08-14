0813中華醫大淹水　全體動員完成災後復原

▲中華醫大教職員總動員清理淹水後的校園，國軍弟兄也加入協助中華醫大進行災後清理工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市豪大雨造成多處淹水，中華醫事科技大學無能倖免，8月14日全體教職員工總動員，到校進行災後清理，在國軍協助下，以半天時間完成校園清理及復原工作，曾信超校長與鄭啟瑞董事長感謝同仁協力及各界對中華醫大關心，並籲請家長和學生放心，學校已在最短的時間內復原，各項校務運作正常，不受影響。

8月13日凌晨開始的強降雨，4小時314mm，讓仁德區三爺宮溪溪水暴漲，相鄰的中華醫大校園淹水，各棟校舍雖有架設水閘門，仍有部分教室和地下室滲水進入，造成部分桌椅泡水及地面污泥，校方除了請陸軍砲兵訓練指揮部、空軍第一聯隊、防空部等軍方單位調請100名國軍弟兄到校協助災後校園清理，五四工兵群協助抽水，全體教職員工也暫停暑假返校投入校舍及校園清潔整理工作，人手一支拖把、掃把、抹布、水桶，半天時間同心協力迅速完成災後復原。

曾信超校長表示，因第六河川局正在進行仁德滯洪池附近的三爺宮溪整治工程，施作路段在中華醫大操場的後方，這次降雨又大又急，而且連下好幾個小時，從13日凌晨一直下到隔日的下午，學校後方的溪水暴漲，加上附近文華路至校門口一帶的區域排水系統尚未施做，以致雨水和溪水進入校園而淹水。

所幸多數校舍出入口均有架設防水閘門，在這次淹水中只有校園和少部分教室及地下室因雨水滲入有積水和污泥，但在國軍弟兄幫忙和全體教職員的協力下，以半天的時間就完成災後復原。曾信超校長期盼明年汛期前市府單位能將區域排水配合三爺宮溪31億整治工程一併完成，使仁德區能永絕水患之苦。

中華醫大董事長鄭啟瑞上午也到校關心災後復原工作，偕同曾信超校長慰勉國軍弟兄和同仁的辛勞。曾信超校長對於這次813水災引來各界的關心代表校方表達感謝，並籲請家長和學生放心，學校已在最短的時間內完成災後復原，各項校務運作不受影響。