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中華醫大25位學生　海外見習臨床護理與社區公衛受肯定

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▲中華醫事科技大學學生，暑期海外健康照護實務見習及社區服務，獲得肯定讚揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫事科技大學學生，暑期海外健康照護實務見習及社區服務，獲得肯定讚揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學推動「境外健康照護實務」成果豐碩，今年暑假共有25位學生參加海外見習，分別前往日本、上海和菲律賓等地的醫院與社區，進行臨床護理與社區公共衛生推廣等實習服務，見習單位對中華醫大紮實的教育和學生的表現讚賞又肯定。

中華醫大暑期「境外健康照護實務」海外見習從7月中旬開始，為期1個多月，其中有7位護理系學生前往日本足利市的赤十字醫院實習，16位包含護理、寵物美容、醫學檢驗技術、製劑製藥工程等系的學生進駐菲律賓宿霧的Day-As社區，另有2位護理系學生則前往中國大陸上海市的上海東方國際醫院。

中華醫大表示，日本赤十字醫院和上海東方國際醫院的實務見習，都要參與臨床護理工作，因此以護理系學生為主；菲律賓的社區公衛推廣則有多系學生一起參與，各展所長協助地區居民和國小學童進行衛生教育，指導如何潔牙、潔手、均衡飲食，並深入社區做關懷訪視與環境清潔服務，學生的表現深受見習單位肯定。

日本赤十字醫院院長小松本悟尤其讚譽有加，表示中華醫大護理系見習生在對病患執行翻身擺位動作俐落，例行的血壓及脈博量測、生命徵象監測也都相當到位，儘管日語沒有很流利，但親切的笑容、耐心與病人溝通，都贏得醫院同仁和患者的稱讚與友誼。

▲中華醫事科技大學學生，暑期海外健康照護實務見習及社區服務，獲得肯定讚揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在上海東方國際醫院見習的2位護理系學生則由該院高階護理師代教，在代教老師的指導下實際參與心臟內科加護病房及急診室的患者照護，體驗葉克膜、心導管手術的醫護執行過程。

在菲律賓宿霧Day-As社區的實習與服務，學生們自行製作均衡飲食營養衛教海報，潔牙、潔手道具，設計遊戲透過寓教於樂的方式，用全英文教導小朋友刷牙和手部清潔的正確方法，華醫來的大哥哥和大姐姐融入當地社區，和居民互動熱絡。

▲中華醫事科技大學學生，暑期海外健康照護實務見習及社區服務，獲得肯定讚揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

3梯次的境外健康照護實務見習順利完成，25位學生陸續返校準備迎接開學，對此次見習學生感到收穫豐碩，不僅外語能力大為增進，對文化差異在健康照護上的影響也有深刻的體會，將來在面對新住民的健康照護會更得心應手。

曾信超校長對學生們海外見習的表現給予讚許，並表示，為拓展學生的視野、提供學生國際參與的機會，學校這幾年積極推動學生海外實務見習，學生的表深受肯定，不僅為自己增能，也為學校爭光。

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