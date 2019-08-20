中華醫大USR團隊　讓長者體驗園藝療癒綠色能量　

▲中華醫大USR團隊進駐仁德區中洲里，由朱木貴老師帶領長輩，進行多肉植物與水生植物園藝療癒體驗，作品由中華醫大協助行銷開發，所得回歸社區銀髮照顧基金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學USR（大學社會責任實踐計畫）團隊，8月20日前往仁德區中洲里，帶領社區長者體驗園藝治療的樂趣，近30位社區長者在華醫團隊的指導下，親自栽植多肉及水耕植物，經過裝飾後變成一盆盆美麗小巧的盆栽，令人愛不釋手，長輩們成就感十足也開心不已。

中華醫事科技大學USR團隊，將協助地方推動綠色價值延伸，將盆栽創作進行網路行銷販售，所得回饋社區達到永續創生的目的。

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中華醫大USR團隊長期深根南關線三區的地方發展及社區關懷，有感於高齡社會來臨，人口老化問題日趨嚴重，為活化社區的發展及提供在地居民更多的生活關懷，華醫團隊進駐仁德區中洲里的關懷據點帶領長輩進行多肉植物與水生植物栽種美化園藝療癒體驗，吸引社區近30位長者到場參加。

多肉植物與水生植物栽種美化園藝療癒體驗，由中華醫大生物科技系助理教授朱木貴指導，教長輩們栽種多肉和水生植物，團隊準備外形有迷你蘆薈，有著白色線斑的多肉植物「十二之卷」，和適合水耕栽植的彩葉草等植物，讓長輩們親自完成修枝、扦插及栽植，最後並在植栽盆上做美麗的裝飾，不一會兒一盆盆小巧可愛的美麗盆栽擺在眼前，令長輩們成就感十足也開心不已。參加活動的阿公阿嬤拿著自己的作品互相端詳比較，愛不釋手。

中洲里里長葉清仁代表地方感謝中華醫大USR團隊對南關線社區的關懷，看到長輩們化身為綠手指完成園藝栽植的開心模樣，更能體會綠色能量帶來的活力和療癒成效。

中華醫大USR團隊表示，真正的陪伴應以融入日常生活為主軸，了解地方年長者長期心靈照護的需求，這次的園藝療癒美學課程藉由居家常見的小植栽，以共玩創作活絡手指關節，感受土壤的溫度與氣味，讓自然界的植物能量舒活長輩們的身心健康。

特別的是，為了延伸綠色價值，並協助社區發展循環經濟達到永續創作，中華醫大USR團隊將輔導社區園藝行銷、開發多元商機，初步將推動多肉植物與水根植物盆栽到華醫USR網路商店販售，所得回歸給社區作為銀髮照護基金。