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警陪遭母責備少女返家又送物　少女：未來也要當警察幫助別人

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屏東縣內埔分局赤山派出所警員唐丰昭致贈張姓少女家日常生活用品，讓她很感動。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔分局赤山派出所警員唐丰昭致贈張姓少女家日常生活用品，讓她很感動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

來自新住民家庭的張姓少女，因太晚回家遭母親責備後外出散步，擔心返家再被母親責難，不敢回家，求助警方，警員唐丰昭獲悉前往關心，陪她回家，發現她是單親小孩，生活不富裕，與同仁購買日常生活用品捐贈，讓張女很感激，表示，將來長大也要當個警察，幫忙那些需要援助的家庭。

屏東縣內埔分局赤山派出所日前接獲張姓少女電話，指被母親責備遂至屋外散步，想回去又害怕再被家人責難，只能求助警方，警員唐丰昭到現場後瞭解，得知她因太晚回家被母親責備，便走到住家附近涼亭散心，擔心回家再被責備，不敢回家。

唐員護送她返家並告訴她，「天下無不是的父母」，希望她能體諒母親的作法；看見其母後，唐員也表示，溝通才是解決問題的最佳辦法，張母允諾會加強與子女的應對，對於警方的積極協助相當感激。

唐員後來和張母聊天，發現是單親家庭，又是新住民，在異鄉生活，經濟狀況並不富裕，向張母道別後返所，把該情形告知其他同仁，員警集資購買一些民生用品，隔日再由唐員將物資送交少女家中，讓張母相當感激。

唐員表示，由於語言及文化的緣故，新住民在台灣生活本就不容易，也比一般家庭更容易產生家庭糾紛，也開導張女，要體諒母親的辛勞與其處罰的背後用意，張女點點頭表示經溝通後已釐清兩人間的誤會，往後也不會再讓母親擔心，對於唐員如此善心的幫助，表示將來長大也要當個警察，幫忙那些需要援助的家庭。

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