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中秋連假恆春警加強交通疏導　墾丁大街實施人車分道

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▲屏東縣恆春警方於中秋連假，在各易壅塞路段，規劃員警加強疏導，以提供民眾優質交通服務。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣恆春警方於中秋連假，在各易壅塞路段，規劃員警加強疏導，以提供民眾優質交通服務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

今年中秋節連續假期自13日起至15日共3日，為疏緩各地旅客及返鄉遊子大量湧入車潮，造成交通壅塞，屏東縣恆春警方於各易壅塞路段，規劃員警加強疏導，以提供民眾優質交通服務，籲請用路人配合。

▲屏東縣恆春警方於中秋連假，在各易壅塞路段，規劃員警加強疏導，以提供民眾優質交通服務。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼恆警疏導交通。

▲屏東縣恆春警方於中秋連假，在各易壅塞路段，規劃員警加強疏導，以提供民眾優質交通服務。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警方說，這次連續假期，警方於轄區易壅塞台26線車城、南灣、墾丁路段，規劃綿密警力並部署紐澤西護欄及交通錐，實施車輛分流、車輛單向管制及替代道路等作為加強疏導，並協調交通部公路總局楓港工務段、墾丁國家公園管理處提供硬體設備支援，於台26線及替代道路沿線設置道路指示牌，指引駕駛人行車動線，交通順暢。

恆春警方另在車城地區各路口實施號誌長綠，並於必要時實施南下替代道路（由車城海口泊逸飯店右轉屏152線車城景觀道路至屏153線海生館左轉墾4之1道路接台26線南下）或北上替代道路（台26線五里路口接屏151線至車城海口代天宮路口接台26線北上）。

另南灣地區（南灣停車場至南灣路與林森巷口道路二側禁止停車、臨時停車）；及墾丁地區墾丁路（墾丁夏都酒店至墾丁小灣海水浴場）及大灣路道路二側，從13日8時至１5日20時禁止停車、臨時停車。

而13日至15日，每日16時至22時，墾丁大街實施人車分道，道路內二側為車輛行駛路線、外二側為人行步道。墾丁大街（麥當勞至福華飯店周邊道路）可供大型車輛停車處計40位、小型車停車處計709位，另路邊可停車處以6公尺停放車輛1部計算，可停小型車300輛，合計共可停1千零89車位。

分局長陳鴻忠表示，墾丁地區停車位有限，民眾盡量搭乘大眾運輸工具，以節省時間。且勿喝酒開車及超速、疲勞駕駛，警方將於各重要路段及易肇事地點加強違規取締，確保民眾生命財產安全，歡度中秋節。

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