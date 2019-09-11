華聞快遞／福建省西南五市簽協議「組團」吸引台灣人才

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》福建省西南五市簽協議「組團」吸引台灣人才

在8日召開的2019廈門國際貿易洽談會上，福建省西南五市聯合宣告將製作對台人才政策「集結版」，加強各地市國家級、省級海峽兩岸青年創業就業基地合作，「組團」吸引台灣青年來閩創新創業發展，打造台灣人才登陸第一家園。（新華網）

《上海》上海245家社區衛生服務中心全面開展延時服務

上海市衛生健康委獲悉，上海245家社區衛生服務中心已全面開展延時服務，實現兩個「全覆蓋」，即午間門診全覆蓋、雙休日門診全覆蓋。（新華網）

《南京》南京建立企業環保信任保護制度

為打好污染防治攻堅戰，營造良好的營商環境，南京市生態環境局近期頒布通知，建立企業環保信任保護制度，加大對環保信任企業的服務與扶持力度。（新華網）

《浙江》2022年浙江將建成8萬個5G基地台

浙江省經濟和信息化廳總工程師厲敏表示，「浙江計劃到明年建成5G基站（基地台）3萬個，11個設區市的城區都要實現5G信號的全覆蓋。到2022年，建成5G基站8萬個，縣級以上城市及重點鄉鎮都可以實現5G信號全覆蓋。」（中新社）

▼浙江省杭州市。（圖／CFP）

《重慶》重慶首個電子電路產業園從簽約到開工僅用69天

重慶市首個電子電路產業園項目—總投資150億元人民幣、佔地1000畝的重慶西部電子電路產業園項目在榮昌國家高新區開工建設。該項目從今年7月3日簽約到9月10日開工，僅用了69天。（中新社）

《湖北》三峽水庫啟動2019年試驗性蓄水

中國長江三峽集團有限公司指出，根據水利部批復，三峽水庫2019年175米試驗性蓄水於10日零時啟動，起蓄水位為高程146.73米。本次試驗性蓄水任務完成後，將為今冬明春的航運、供水、生態、發電等提供有力保障。（中新社）

《上海》上海浦東機場將啟用全球最大單體遠距離衛星廳

經過3年多的建設，上海浦東機場三期擴建主體工程已相繼通過驗收，並將於9月16日正式啟用，屆時全球最大單體遠距離衛星廳、全球首個採用城市軌道交通鋼輪鋼軌制式的機場空側捷運系統都將投入使用。（中新社）

《福建》廈門自貿片區新簽約50多個項目打造新經濟高地

「開放與創新—2019廈門自貿片區發展機遇說明會」9日在廈門舉行，現場簽約50多個項目，助力廈門自貿片區打造新經濟高地。這些項目涉及航空產業、跨境電商、整車進出口、航運物流、集成電路、機電、文化服務、總部經濟等各領域，總投資近200億元人民幣。（中新社）

▼廈門。（圖／CFP）