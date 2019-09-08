華聞快遞／2019廈門國際投資貿易洽談會開幕　唱響「絲路」主旋律

▲2019廈門國際投資貿易洽談會開幕。（圖／翻攝自《中新網》）

《福建》：2019廈門國際投資貿易洽談會開幕 唱響「絲路」主旋律

以促進雙向投資和國際資本與專案融合為目的2019廈門國際貿易洽談會暨絲路投資大會8日上午開幕。本屆「廈洽會」魅力不減，吸引塞爾維亞、俄羅斯、日本等40多個國家和地區超過1500家企業參展，120個國家和地區的10萬余名客商參會。（中新社）

《北京》：大陸今年前8個月外貿進出口總值超20萬億元人民幣

據大陸海關公佈，今年前8個月貨物貿易進出口總值20.13萬億元人民幣，比去年同期（下同）增長3.6%。其中，出口10.95萬億元人民幣，增長6.1%；進口9.18萬億元人民幣，增長0.8%；貿易順差1.77萬億元人民幣，擴大46%。（大陸海關總署官網）

《湖南》：湖南首個「夜經濟」服務機構正式運行

湖南首個「夜經濟」服務機構——長沙市天心區夜間經濟服務中心7日晚正式運行。天心區是長沙市「夜經濟」最為集中的城區之一，轄區內的五一路商圈、「解放西」酒吧一條街以及坡子街美食一條街，是不少外地遊客來長沙的「網紅打卡地」。（新華社）

《江蘇》：無錫物聯網企業超兩千家 去年產業營收逾2600億元

無錫市委書記李小敏7日說，「無錫物聯網企業超過2000家，初步形成了包括關聯晶片、感知設備、網路通信、智慧硬體、系統集成、應用服務等在內較為完整的產業鏈，先後獲批22個物聯網國家級品牌，近5年物聯網產業營業收入年均增長16.2%，去年達到2638.7億元人民幣。」（中新網）

▲廣州將按低於市場價10%組織投放1600噸儲備凍豬肉。（圖／翻攝自《廣州日報》）

《北京》：中國發展高層論壇2019專題研討會舉辦

世界經濟不確定性與日俱增，中國經濟能否應對自如、穩健運行？中國發展高層論壇2019專題研討會6日至7日北京舉辦。不少嘉賓表示，中國經濟韌性足、潛力大，只要堅持辦好自己的事情，就能實現更好發展。（新華網）

《廣西》：中國—東盟博覽會首本藍皮書發行 助中企開拓國際產能合作

中國—東盟博覽會首本藍皮書《中國—東盟國際產能合作背景下的東盟產業園區發展報告(2019)》近日出版發行，為企業開展國際產能合作和園區合作提供實用資訊。（中新社）

《海南》：整車合法運輸仔豬入海南 每次將免3天的通行附加費

海南省交通運輸廳公佈，從9月1日起，已對仔豬及冷鮮豬肉恢復執行鮮活農產品「綠色通道」政策，保障豬肉供應，滿足人民群眾生活需要。（海南日報）

《廣東》：廣州將按低於市場價10%組織投放1600噸儲備凍豬肉

廣州從9月7日至9月30日將按低於市場價10%組織投放1600噸儲備凍豬肉，投放地包括連鎖超市、學校、餐廳等。（廣州日報）

▼無錫物聯網企業超兩千家。（圖／翻攝自《中新網》）