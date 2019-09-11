華聞快遞／廣東前8月向60家企業返還2.34億　每家平均獲約400萬

▲廣東省。（圖／CFP）

《廣東》廣東前8月向60家企業返還2.34億 每家平均獲約400萬

廣東在大陸全國率先出台「受影響企業和職工認定」辦法，今年前8月向60家企業返還2.34億元（人民幣，下同）失業保險費，每家企業平均獲約400萬元返還款。去年11月至今，廣東系列降社保成本舉措已為企業減負237.4億元。（南方日報）

《福建》福建省升級資本項目外匯試點 推送政策紅利普惠台資企業

大陸外匯局福建省分局日前發佈《福建省台資企業資本項目管理便利化試點實施細則》，主動回應市場更高開放水平發展訴求，及時推送試點「升級包」，豐富福建省外匯政策供給的重要舉措。覆蓋區域範圍從省內部分特殊經濟區域台資企業擴大至全省（不含廈門）台資企業。（福建日報）

《浙江》浙江確保2021年豬肉自給率達到70%

浙江省農業農村廳監測數據顯示，8月全省豬肉均價為每公斤37.28元，同比上漲48.53%。數據顯示，8月1日，冷鮮（豬）肉平均價每公斤24.85元，到9月10日，冷鮮（豬）肉平均價已經漲至每公斤34.10元。日前浙江提出「力爭2020年、確保2021年豬肉自給率達到70%」的目標任務。（浙江日報）

《貴州》貴州省擴大有效投資推動經濟高質量發展

今年1至7月，貴州全省固定資產投資增長11.8%，增速高於大陸全國平均水平6.1%，高於西部平均水平6.2個%，居大陸全國第3位。1至7月在農村產業革命帶動下，第一產業投資增長29%；第二產業、第三產業投資分別增長16.9%和10.2%，三次產業投資結構為3.4:15.3:81.3，為實體經濟持續健康發展打下了良好基礎。（貴州日報）

▲貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）

《北京》豐台每年投入千萬引進高端教育人才

今年豐台區決定提高全區教師績效工資，年人均提高7000元，同時設立骨幹教師專項津貼。此外，豐台區還計劃每年投入1000萬元設立高端教育人才引進專項基金。（北京日報）

《重慶》「重慶造」大陸國內首款人工心臟獲批上市

經過6年合作研發及臨床試驗，大陸國內首款人工心臟產品正式獲大陸國家藥品監督管理局註冊上市批準，這是大陸國內首款獲批的人工心臟產品，上市後售價將比國外同類產品便宜約30%。（重慶日報）

《四川》渝昆高鐵可研報告獲批 計劃年內開工

重慶至昆明鐵路是大陸國家中長期鐵路網「八縱八橫」高速鐵路主通道京昆通道的重要組成部分，項目起自重慶樞紐重慶西站，經重慶市江津區、永川區，四川省瀘州市、宜賓市，貴州省畢節市，雲南省昭通市、曲靖市至昆明樞紐昆明南站，與在建成自宜高速鐵路銜接，構建成都至昆明高速鐵路通道。（四川日報）

《海南》海南省今年已啟動3次物價聯動補貼

由於海南省居民消費價格指數（CPI）同比上漲，今年該省已經啟動3次物價聯動補貼。截至目前，已對低收入群體共發放臨時價格補貼約3229.02萬元，惠及困難群眾約135.66萬人次。據瞭解，今年5月、6月、7月，海南省CPI同比漲幅分別為3.1%、2.8%、3.4%。（海南日報）

▼海南省。（圖／CFP）