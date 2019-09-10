殉職警未婚妻深夜陳情　蔡英文一一回覆…喊話「我們一起努力」

▲薛定岳女友發文向蔡英文求助，希望能改善基層執勤危險狀況。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

勇警薛定岳為了攔查拒檢的機車，從汐止狂追到基隆，過程中遭對方惡意衝撞，導致他失控撞上分隔島喪命。他的未婚妻侯珊珊深夜在個人臉書及臉書社團爆怨公社PO出千字文陳情書，希望總統蔡英文盡全力幫她完成。對此，蔡英文跟據陳情書建議一一回答，並喊話「我們一起努力」。

侯珊珊在陳情書中提出三點建議，第一，績效制度要更改；第二，員警身上安全帽的問題；第三，酒駕或毒販不可再開車上路刑責制度要更改。

對此，蔡英文9日晚間透過臉書表示，年輕的薛定岳警員因公殉職，就這樣離開我們，她和許多國人一樣，都感到不捨與痛心；她有看到侯小姐的陳情書，已仔細閱讀，很感動侯小姐在悲痛的同時，還寫了這封公開信，為全體警察同仁的安全陳情。

關於績效評比問題，蔡英文指出，警政署將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，改成多用獎勵的方式來鼓勵員警執勤，希望這樣有助於減輕基層同仁不合理的壓力。

▲薛定岳日前開心與未婚妻籌備婚禮，卻英勇因公殉職。（圖／記者張君豪翻攝）

對於員警身上安全帽的問題，蔡英文提到，事發當時，她立刻交代內政部長徐國勇，除了個案的慰問和撫卹，更要針對員警執勤時的安全進行必要檢討，從配備到訓練，都要特別強化員警安全，例如警察的安全帽雖然符合CNS國家標準規格，但能不能更安全？警政署會立刻進行檢討。



針對酒駕、毒駕的罰則，蔡英文說明，政府修改刑法及道路交通管理處罰條例，加重處罰，也新增同車乘客連坐受罰的規定，新法規已經分別在今年6月19日、7月1日上路。



蔡英文強調，一定會密切觀察新法規的實施成效，努力來遏止酒駕、毒駕的問題，也要再次嚴肅地呼籲所有國人，請務必遵守法律，喝酒不開車，千萬不要酒駕或毒駕、不要造成更多的憾事，「讓悲劇不再發生，我們一起努力」。