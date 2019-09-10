酒駕女害警截肢「一生前途斷送」　母借車免連帶責任

▲陳以恩因酒駕，高速衝撞值勤員警陳昭宏，導致陳警雙腿粉碎性骨折，右腳慘遭截肢。（圖／資料照）

記者廖安莘／新北報導

陳以恩2014年曾因酒駕被逮，遭吊照獲緩起訴，2016年7月又駕駛母親車輛外出喝酒，清晨酒駕行經台65線，因酒後注意力降低未注意車前狀況，以高速衝撞值勤員警陳昭宏，導致陳警雙腿粉碎性骨折，右腳慘遭截肢，陳女被依公共危險罪判刑2年10月定讞。針對陳警指控陳母借車給女兒，屬公共危險罪幫助犯一案，陳警不服檢方未將陳母起訴，聲請再議被駁回後，轉向法院聲請交付審判。新北地院審理後，法官認定檢方論斷無違誤，駁回陳警聲請，全案確定。

陳以恩（33歲）2014年曾因酒駕被逮，當時被吊銷駕照並遭檢方緩起訴。2016年7月已無駕照的陳女仍開著母親車輛外出，到台北市喝酒後開車回桃園的住處。當時，新北市蘆洲警分局交通隊在台65線執行交管，酒醉的陳女竟衝撞正在擺放交通錐的員警陳昭宏，導致陳警雙腿粉碎性骨折、當場倒地哀號，右小腿慘遭截肢。而陳女酒測值竟高達0.87！

一審開庭時，陳女坦承犯行並表示「一喝酒就會出事」，更稱「願用一輩子來分期賠償」。刑事部分，高院依酒駕致人重傷罪判處2年10月徒刑，陳女放棄上訴已入獄；民事部分法院判決陳以恩須賠償1107萬餘元。但育有兩小孩又無業的陳女，經法院3次調解，根本拿不出錢來。

針對陳警指控陳母借車給女兒，屬公共危險罪幫助犯一案。陳警不服檢方不將陳母起訴，及高檢署聲請再議被駁回，轉向法院聲請交付審判，他主張陳女曾因酒駕遭吊銷駕照，但陳母卻未多加告誡女兒，應防範酒駕，還讓女兒開走其名下車輛而再次肇事，且檢方過於相信陳女供詞。並表示畢竟兩人是母女，陳女極可能想一肩扛下而未據實以告，檢方有調查未盡的疏漏。

新北地院審理後，法官認為，陳以恩過往僅有1次酒駕紀錄，又依陳女供稱，她是在父母都不知情下，自行拿走母親車輛鑰匙並開走。然而，陳女已成年，案發前兩年內已無酒駕紀錄。陳母無法預知自己女兒到台北跟友人聚會後，會喝酒並開車上路。因此，法官認定檢方不起訴以及再議駁回並無違背經驗及論理法則，駁回陳警聲請交付審判，全案確定。

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