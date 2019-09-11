殉職警薛定岳未婚妻千字文陳情　蔡英文看到親自回覆：已仔細閱讀

▲汐止警薛定岳追緝拒檢騎士殉職。（圖／翻攝爆廢公社、資料照）



記者陶本和／台北報導

員警薛定岳騎車追捕疑似酒駕者，不幸車禍殉職，未婚妻侯小姐10日於臉書向總統蔡英文陳情。對此，蔡英文晚間也在臉書回應，警政署將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，改成多用獎勵方式鼓勵警員；而此舉也讓侯小姐感動在底下留言道謝。

蔡英文表示，她看到侯小姐的陳情書，也已經仔細閱讀，很感動侯小姐在悲痛的同時，還寫了這封公開信，為全體警察同仁的安全陳情。



蔡英文說，在事發當時，已立刻交代內政部部長徐國勇，除了個案的慰問和撫卹，更要針對員警執勤時的安全進行必要檢討。從配備到訓練，都要特別強化員警安全。例如：警察的安全帽雖然符合CNS國家標準規格，但能不能更安全？警政署會立刻進行檢討。



關於侯小姐建議的績效評比問題，蔡英文說，警政署也已經表示，將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，改成多用獎勵的方式來鼓勵員警執勤，「我希望這樣有助於減輕基層同仁不合理的壓力。」



另外，針對酒駕、毒駕的罰則，蔡英文說，已經修改了刑法及道路交通管理處罰條例，加重處罰，也新增同車乘客連坐受罰的規定，新法規已經分別在今年6月19日、7月1日上路。



蔡英文承諾，一定會密切觀察新法規的實施成效，努力來遏止酒駕、毒駕的問題。她也要再次嚴肅地呼籲所有國人：請務必遵守法律，喝酒不開車，千萬不要酒駕或毒駕、不要造成更多的憾事。

而這位侯小姐也在底下留言回覆，「謝謝蔡總統聆聽我的心聲，也希望定岳的離開會有所改變 真的很謝謝你有看到我的陳情書」；而在她的個人版面上也有寫道，「謝謝蔡總統聆聽我心聲，還有警政署的部分，其實一開始我真的沒有想這麼多，我只是想我能夠為妳做些什麼，我也沒有為了什麼目的，你給我錢我也不要，我要的不是錢，再多的錢我的丁丁也不會回來，我只想能夠為妳做些什麼。」

▲薛定岳女友發文向蔡總統求助，希望能改善基層執勤危險狀況。（圖／記者張君豪翻攝）