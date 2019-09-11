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影／男橫越馬路慘遭紅車撞飛…一旁白汪目睹「淡定走斑馬線」safe！網笑：學學

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記者朱世凱／綜合報導

江蘇省蘇州市近日發生一起車禍意外，一名身穿藍衣的男子因為直接橫越馬路，當場被一輛來不及剎車的紅色轎車撞飛；此時恰好有隻白色小狗經過並目睹這一切，牠便乖乖地走在斑馬線上，順利度過剛發生恐怖事故的危險路口。網友看完後都笑著直說，「狗狗現場教學給你看，多學學！」

▼男子橫越馬路慘遭車撞，白汪乖乖走斑馬線平安通過。（圖／翻攝自紅星視頻）

▲▼男橫越馬路遭車撞　白汪「淡定走斑馬線」safe！。（圖／翻攝自紅星視頻）

據《紅星新聞》報導，發生事故的地方為太倉市路口，開著紅色轎車的劉姓駕駛當時正準備在路口左轉彎，想不到身穿藍衣的王男突然大搖大擺穿越馬路，導致他來不及剎車閃避，便直直衝撞對方。從畫面可見，王男被撞後騰空翻了整整一圈，之後再重摔於路面上，造成脊椎位置受到不小傷害，他只好不斷搓揉傷處減緩疼痛。

▼王男被撞痛到無法痛彈，狗狗則淡定看這一切。（圖／翻攝自紅星視頻）

▲▼男橫越馬路遭車撞　白汪「淡定走斑馬線」safe！。（圖／翻攝自紅星視頻）

▲▼男橫越馬路遭車撞　白汪「淡定走斑馬線」safe！。（圖／翻攝自紅星視頻）

車禍發生不久，恰好有隻白色小狗經過路口，牠目睹一切後便停了下來，之後確認路口安全後就淡定地走上斑馬線，並且毫髮無傷順利通過，對比一旁倒在地上無法動彈的王男，畫面顯得格外諷刺。有不少網友看完後都笑說，「連狗都知道要走斑馬線了，出這車禍真的只能怪自己。」

▼白汪乖乖等待車輛通過，再走上斑馬線。（圖／翻攝自紅星視頻）

▲▼男橫越馬路遭車撞　白汪「淡定走斑馬線」safe！。（圖／翻攝自紅星視頻）

▲▼男橫越馬路遭車撞　白汪「淡定走斑馬線」safe！。（圖／翻攝自紅星視頻）

也有人回應，「小狗怎麼那麼乖，好好笑」、「人不如狗」、「現場教學如何遵守交通規則」、「完全不同情被撞的傷者，自找的」、「狗狗還乖乖先等車通過，果然聰明！」、「槍斃吧，把人類的面子都丟了」、「很有教育意義」、「紅車駕駛拐彎路口沒減速，感覺也要負責」。

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