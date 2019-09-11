騎車逆向撞勞斯萊斯！霸氣車主一句話「免賠50萬」　他竟反討9萬賠償

▲三輪車逆向撞勞斯萊斯，卻向對方索賠，示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自勞斯萊斯官網）



大陸中心／柯振中報導

廣東廣州日前發生一起車禍索賠糾紛，一輛三輪車逆向撞上勞斯萊斯車輛，卻因為勞斯萊斯車主向他說「可以走了」，讓他省了10萬元（人民幣，下同，約新台幣45萬5300元）的維修費，進而得寸進尺，反咬是對方「撞到我」，索賠2萬元，讓對方氣炸報警，最後反而賠了1000元，得不償失。

根據《梨視頻》報導，目擊民眾指出，這輛三輪車的騎士在行車的過程中，逆向撞上了一輛勞斯萊斯，對方下車察看後，認為三輪車車主無力負擔賠償，因此向他說「可以走了」。

不料三輪車騎士看到對方好說話，竟然得寸進尺，反咬是對方撞上自己，要求賠償2萬元，讓勞斯萊斯的車主氣炸報警。警方獲報前往現場，勘驗後認為，是三輪車逆向撞上勞斯萊斯，因此騎士要賠償對方2000元。

▼騎士反咬勞斯萊斯車主「撞上我」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



三輪車車主聽到警方的裁判結果，當場傻了，也因為身上沒有錢，再次與勞斯萊斯的車主進行協商。雙方協商後，以1000元和解。

當地汽車修理廠的張姓廠長表示，依照市場價格來算，勞斯萊斯受損後的維修費至少要10多萬元，如果到4S店（指集汽車銷售、維修、配件和信息服務為一體的銷售店）檢修那價格還會更高，至少要20萬元。