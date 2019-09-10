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基隆市政府發徵集令　林右昌號召馬祖退伍軍人重返韋昌嶺

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記者郭世賢／基隆報導

記錄近代軍旅記憶中，最重要「金馬獎」畫面，重溫許多男孩「轉大人」重要回憶，基隆市文化局和連江縣文化處合作，在國防部協助下，舉辦「重返韋昌嶺」活動，基隆市長林右昌10日發出「重返韋昌嶺」徵集令，邀請曾在馬祖服役者展開特殊任務，重溫他們的少男時代。

▲ 基隆市政府發徵集令 林右昌號召馬祖退伍軍人重返韋昌嶺。（圖／基隆市文化局提供）

▲ 基隆市政府發徵集令，林右昌號召馬祖退伍軍人重返韋昌嶺。（圖／基隆市文化局提供，下同）

記者會中，邀請曾在馬祖服役立委何志偉、知名製作人焦志方，分享當兵甘苦談，林右昌頒發活動徵集令給製作人焦志方代表接受，感謝大家青春歲月奉獻給國家，連江縣長劉增應透過VCR表達歡迎，藉此珍惜自由與和平。

林右昌指出，服役擔任預官46期的他，由於當時金馬地區不容易去，抽籤時很想抽到金馬獎體驗，事與願違，最後抽中基隆待在光復營區。當兵對男孩子是難忘的回憶，尤其，當時外島服役，如遇天候不佳放假回台灣難，這是現在年輕人難以想像。

▲ 基隆市政府發徵集令 林右昌號召馬祖退伍軍人重返韋昌嶺。（圖／基隆市文化局提供）

▲ 藉軍事懷舊之旅，也讓基隆市港連結外縣市，成為跳島觀光旅遊軸心。

林右昌表示，希望透過這項活動，讓曾在馬祖當過兵的人，重返韋昌嶺、馬祖營區重拾當兵回憶。盼未來基隆和連江串接觀光廊帶，藉軍事懷舊之旅，也讓基隆市港連結外縣市，成為跳島觀光旅遊軸心，增添郵輪旅遊魅力。

製作人焦志方表示，他原先抽中宜蘭員山服役，後來被通知移防，在韋昌嶺待了五天就去西引，擔任通信兵負責整個島通訊。在馬祖無論美味海瓜子、紅麴佛手、川燙過海螺及黃魚，直到現在他仍記憶深刻，懷念不已。

連江縣縣長劉增應透過影片表示，這次透過重返韋昌嶺搭船到馬祖及各島，相信一定能再次勾起所有人的青春記憶，歡迎大家到馬祖體驗戰地文化資產、豐富天然地理生態資源及馬祖美食，更感謝在基隆林右昌市長策劃下邀請老兵回防馬祖，更希望藉此喚起大家珍惜自由與和平。

文化局表示，陸軍馬防部駐台勤務支援中心又稱「韋昌嶺」，只要抽中到馬祖服役，都要集中在韋昌嶺等待運補艦船期前往前線，因此，當時所有奉派至馬祖服役的軍人，對基隆第一印象就是韋昌嶺。

▲ 基隆市政府發徵集令 林右昌號召馬祖退伍軍人重返韋昌嶺。（圖／基隆市文化局提供）

▲ 林右昌頒發活動徵集令給製作人焦志方代表接受。

「重返韋昌嶺」是基隆市文化局推動中「大基隆歷史場景再現整合計畫」，對於近代軍旅記憶重要採集工作，拉近軍事與常民生活距離、更期望能藉此契機重現基隆軍旅地景的歷史意義與地位。

文化局與連江縣文化處合作，將於9月17日至9月19日分別在基隆及馬祖派遣三天兩夜「特殊任務」，將會徵集後備及退役軍人重回韋昌嶺；打開每個人記憶膠囊，邀請多位曾經在馬祖服役者，從韋昌嶺出發，再次搭上台馬輪，重回馬祖服役營地。

在國防部協助下，目前仍為軍事基地的韋昌嶺，將於9月17日歡迎這群後備官兵回訪營區，一起吃大鍋飯，和進行莒光園地輔導長夜談，當晚搭乘台馬輪前往馬祖，透過服役場景一一重現，回首曾經陪伴年少歲月營舍與坑道據點，創造並串聯起新舊共同交織軍旅回憶，重溫同袍駐守戰地往日情懷。

▲ 基隆市政府發徵集令 林右昌號召馬祖退伍軍人重返韋昌嶺。（圖／基隆市文化局提供）

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