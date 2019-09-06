下班回家...金門牛狂奔直直撞上！車門「碰」秒變形　車主PO網緝凶：牠肇逃

▲駕駛下班開車回家，突遭黃牛直衝猛撞，車門當場被撞凹。（圖／翻攝靠北金門）

記者陳韻如／綜合報導

有「牛」出沒，請小心！金門一名李姓男子5日下午開車從金湖鎮瓊徑路往夏興村方向行駛時，一隻黃牛突然從左方竄出，直接朝著李男車子猛撞，導致車門凹陷，車身還向右偏移，差點波及一旁機車騎士，而牛撞了車後竟肇事逃逸，車主事後也在臉書PO文尋求行車紀錄器畫面，展開「緝凶」任務。

李男PO文後，有熱心民眾提供畫面，而透過畫面可以看到，李男的白色轎車行駛在道路上，突然，一隻黃牛突然從左方樹林狂奔而來，直接朝著轎車猛撞，車上的李男疑似也受到驚嚇，車身整個向右偏移，最後緩慢移往路邊停靠，而撞車的牛事後還肇事逃逸，金門警方也正全力「緝凶」。

▲車主的車門被撞凹，事後PO網尋求行車紀錄器畫面「緝凶」。（圖／翻攝靠北金門）

這段畫面曝光後，有網友表示自己也有過相同經驗，還有人的父親因此不治，「個問題就是養牛主人要負全責」、「很多牧場的牛不關好，烙跑出來馬路就會這樣，太湖路要進擎天廳那附近就這樣年年有牛撞車事件！」

此外，也有人留言，「那位騎機車的幸好是休旅車擋住一擊，不然就...」、「可能過二天他就變牛肉麵、牛肉乾了」、「你要去買一下樂透了，這比中樂透的機率還低」。

【更多新聞】

快訊／花蓮太魯閣號撞飛寶獅307！「板金炸裂」4腳朝天掛警示燈上...駕駛慘死

快訊／北市松山區工人疑遭「電擊」！當場倒地沒了心跳 命危搶救中

才剛開門...隔壁車位突然上升！他夾縫隙差點去了 扭頭嚇傻想哭：我的車