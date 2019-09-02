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金門陸客下半年估「少10萬」　楊鎮浯：推新政策撐過難關

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▲金門酒廠與天福集團合作推出聯名酒,楊鎮浯赴廈門出席活動。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲金門縣長楊鎮浯赴廈門為金酒站台。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

金門縣長楊鎮浯9月1日赴廈門參加金酒活動，於受訪時表示，大陸最近對赴台自由行政策做了調整，給金門帶來很大的影響，估計下半年陸客會減少10萬人次，產值將蒸發20至30億元台幣。他期盼兩岸能早日「春暖花開」，金門也會在觀光上推出更多政策及方案，以度過這次難關。

▼廈門旅客透過小三通航班前往金門。（圖／記者蔡紹堅）

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

金酒與天福集團6月簽署合作協議，以「品牌聯名」方式推出新產品，第一波共有六款高粱酒產品，並透過天福在大陸的1200多家「天福茗茶」連鎖門市銷售。

為了搶攻中秋市場，金酒1日在廈門舉辦了「封酒典禮」及產品發佈會，金門縣長楊鎮浯特別到場站台，他說，透過天福的優勢，能夠與金酒互補，強強聯合，期望能「以茶帶酒」，進一步拓展大陸市場。

▼旅客在金門水頭碼頭購買小三通船票。（圖／記者蔡紹堅）

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

對於近來的自由行風波，楊鎮浯指出，金門受到很大衝擊，下半年陸客人次、觀光產值都大受影響，期盼兩岸關係能早日「春暖花開」，邁向好的局面，兩岸老百姓都享受到紅利。另一方面，他還提到，金門會針對觀光產業推出更多方案及政策，以度過這次難關。

金酒廈門分公司董事長楊應雄表示，這次合作對金酒來說是一項新改變，過去金酒在大陸沒有正式通路，銷量大受仿冒品影響，現在有了天福的門市，消費者可以輕鬆買到正牌金酒，對商品的銷售，以及品牌價值都有很好的助益。

▼金酒推出6款新商品。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲金門酒廠與天福集團合作推出聯名酒,楊鎮浯赴廈門出席活動。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

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