酒後施暴醫療人員　金門衛生局長王漢志認了「用手輕輕推一下」

▲金門縣衛生局王漢志。（圖／翻攝金門縣衛生局）

記者曾俊豪／綜合報導

金門縣衛生局長王漢志遭踢爆，6日晚間對衛福部金門醫院急診專科醫生動粗。對此，金門縣府今透過新聞稿表示，對急診室暴力「零容忍、不姑息」。王漢志則辯解，當晚陪著身體不適的親人前往金門醫院急診，因為看到急診室人員未做積極處理，所以才會「用手輕輕推了一下」。

在回答記者求證時，金門縣府表示，此暴力推擊事件，依據醫療法第24條規定「為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行。」醫療暴力絕可原諒，妨礙醫療業務執行更應嚴厲禁止。

據金門縣衛生局官網介紹，局長王漢志為高雄醫學院醫學系畢業、高雄大學高階經營管理碩士。曾任行政院衛生署金門醫院麻醉科主任、金門醫院副院長，衛生福利部屏東醫院副院長，2017年3月1日調任現職。

他於6日晚間前往衛福部金門醫院，被人拍到酒後攻擊專科醫生。針對自己的行為，王漢志表示，將會透過管道向當事人道歉。

至於為何出現脫序行為，他解釋，6日參加一場秋節聯誼活動後，晚間10時左右，陪著身體不適的親人前往金門醫院急診，因為看到急診室人員未做積極處理，所以才會「用手輕輕推了一下」。

縣府在新聞稿中強調，醫院屬半開放性質，需要面對各種醫療病痛的病人和家屬，尤其是急診和加護病房，屬於高暴力風險的職場，因此「急診暴力零容忍」，不僅是為保障一線醫護人員的安全，也保護就診民眾安全。