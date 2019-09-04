中秋節這地方不烤肉卻一定要博！來金門博餅博好運　好禮拿到笑嗨嗨

▲今年中秋節，金門縣政府邀請遊客共襄盛舉，一起博餅博感情。（圖／金門縣政府提供，下同）



生活中心／金門報導

中秋將至，在這個闔家團圓的日子裡，親朋好友圍著炭火烤肉、賞月，沏壺好茶、品嚐月餅，除此之外，你知道中秋節還能做什麼嗎？在金門，每到中秋時節，有一項特別的習俗「博狀元餅」，無論男女老少皆人手一把骰子，耳邊傳來各式「匡噹」聲，是骰子落在瓷碗裡的聲音，伴隨著圍觀者的歡呼吶喊，有遠有近，每個人都全神貫注，一桌一桌各成天地、街頭巷尾熱鬧滾滾，這是金門人最道地的中秋活動。

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▲博狀元餅是金門人道地的中秋活動，孩子們邊玩邊聽歷史，順便長知識。



根據文化部文化資產局網站說明，「中秋博狀元餅」這項特別的習俗起源於鄭成功陣營為解士兵「舉頭望明月，低頭思故鄉」的鄉愁、鼓舞士氣而設計出的遊戲，獎品為大小不同的月餅（稱會餅），按照各級科舉制度頭銜設有「狀元」、「榜眼」、「探花」……等獎項，藉此讓士兵們在中秋團圓夜藉由博餅感受節慶氛圍。這項習俗流傳開來後，也藉此讓讀書人認識科舉制度、鼓勵求取功名，相傳這種遊戲也常被用來「預卜」，可以預測當年的考運，以及來年運勢，「博狀元餅」漸漸成為中秋佳節應景的民俗活動。

▲金門縣中秋「博狀元餅」活動在2011年公告登錄無形文化資產，每年都吸引不少國內外遊客，外國遊客對此相當著迷。



金門縣中秋「博狀元餅」活動在2011年公告登錄無形文化資產，今年已舉辦第14年，每年都吸引許多國內外的遊客參與，今年金門縣政府以「金好」為主題，規劃「金好運～機場迎賓博餅趣、碼頭博餅趣、金好禮～集章換好禮、金好看～博餅小劇場、金好康～店家博餅樂、後浦商圈博餅樂、金好玩～鄉鎮博餅賽、金好彩～團客博餅樂」等6項活動。除此之外再加碼祭出超大亮點，遊客只要持當日前往金門的機票，在臺北松山機場、臺中國際機場、高雄國際機場、嘉義航空站、臺南航空站、澎湖馬公機場等6處就可以搶先體驗博餅樂趣，再到金門實際感受烤肉賞月以外的中秋氛圍。

▲為了增進遊客對博餅的了解，活動期間在總兵署會有博餅小劇場的演出，適合爸爸媽媽帶小朋友一同了解歷史。

▲共有近70家博餅特約商店，消費滿額就可親自體驗博餅樂趣。



為了讓遊客對這項無形文化資產有所了解，於活動期間8/31～9/15晚上7點在總兵署會有博餅小劇場的演出，適合爸爸媽媽帶小朋友一同了解歷史，喜歡拍照打卡的網美網帥們，還可穿上古裝拍出超具時代感的美照。為了吸引更多民眾參與，金門縣政府也與商家合作，金門全島有近70家博餅特約商店，只要消費滿額就可享有博餅體驗，就是要在中秋佳節邀全島民眾及遊客共襄盛舉。

▲今年揪親朋好友一起來共襄盛舉，把好禮跟好運一起帶回家。

想體驗金門獨有的民俗魅力，2019金門中秋博狀元餅是你絕對不能錯過的活動，今年中秋就來金門共襄盛舉，揪左鄰右舍、親戚朋友、兄弟姊妹、阿公阿嬤一起博狀元餅，把整年好運帶回家。