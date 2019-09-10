女孩拒絕搭訕遭痛毆＋踹頭4腳…臉部腫起噴血：救我！狠男事後竟悠閒去跳舞

▲小麗被陌生男子騷擾後，竟還慘遭對方痛毆狠踹。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名外型俏麗的女孩小麗（化名）近日晚間搭乘火車返回哈爾濱時，碰到一名陌生男子搭訕，她嚇得趕緊和男友訴說這一切，並且拉開與對方的距離；不料男子依然不斷靠近她，最後還出拳痛毆，並且用腳狠踹小麗頭部4下，導致小麗面部腫起狂噴鮮血。陌生男事後還悠哉地到廣場跳舞，絲毫不把這當作一回事。

綜合陸媒報導，小麗當時下車後因為搞錯和男友相約的集合地點，於是透過電話確認男友位置，並且往對方方向移動；沒想到就在此時突然出現一名陌生男子開始言語搭訕她，小麗男友聽見電話中女友被騷擾的聲音後，就要她注意安全，並且遠離男子，但是男子卻不斷尾隨。

▼小麗遭到男子狠踹，導致面部受傷流血。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

就在下一刻，陌生男突然衝了過來，開始對小麗一頓痛毆，即便對方已經癱軟在地一動也不動，他仍不放過地繼續狠踹頭部4腳，並且把小麗手機摔在地上。小麗男友說，當時女友在通話的尾聲時，不斷哭喊「救救我！」之後就再也聯繫不上了。

小麗男友在電話中斷後十分著急，他一邊報警，一邊繞著車站尋找女友的身影，卻遲遲沒有結果，過沒多久，總算又接到了女友打來的電話。據悉，小麗雖然傷痕累累，卻努力忍耐疼痛到月台向工作人員借電話求助。經過診斷，小麗的臉部腫起還滲出不少鮮血，雖然傷勢不重，可是此事卻給小麗造成極大心理傷害。

員警得知消息便盡快調閱車站及周圍監視器，並判斷男子應該是附近居民而不是旅客。不久後有線報指出，「嫌犯總喜歡在每天晚上4、5點鐘左右在當地一處跳廣場舞。」員警便按照線索來到廣場蹲守，果然發現了熟悉的身影，並且迅速逮捕施暴男子。

▼劉男曾因毆打前妻留下前科，豈料出獄後又再次惹事。（圖／翻攝自看看新聞）

報導指出，這名狠心的男子姓劉，今年43歲，2016年因為毆打前妻被河南省安陽市人民法院以尋釁滋事罪判處有期徒刑1年6個月，不料剛出獄沒多久，劉男就又再次對陌生人施暴。哈爾濱西站派出所執勤一大隊大隊長王石磊說，「我問他為啥打女孩，他說『我就挑逗她，然後她就呵斥我，我就生氣了，所以就這麼隨意把她打了。』」

這個理由讓警方聽了都相當傻眼，最終再以尋釁滋事罪，對劉男處以拘留15日的處罰，案件仍在進一步調查中。許多網友看完都激動回應，「這樣才關15天！連我都不服了」、「要是我女友被這樣打，我肯定會痛毆回去」、「逼人使出私刑正義？」、「這個結果真的太讓人失望」、「應該不要再放出來了，未來不知道又有誰受害」。

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