　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女孩拒絕搭訕遭痛毆＋踹頭4腳…臉部腫起噴血：救我！狠男事後竟悠閒去跳舞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼小麗莫名被陌生男子騷擾後，還慘遭對方痛毆狠踹。（圖／翻攝自看看新聞）

▲小麗被陌生男子騷擾後，竟還慘遭對方痛毆狠踹。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名外型俏麗的女孩小麗（化名）近日晚間搭乘火車返回哈爾濱時，碰到一名陌生男子搭訕，她嚇得趕緊和男友訴說這一切，並且拉開與對方的距離；不料男子依然不斷靠近她，最後還出拳痛毆，並且用腳狠踹小麗頭部4下，導致小麗面部腫起狂噴鮮血。陌生男事後還悠哉地到廣場跳舞，絲毫不把這當作一回事。

綜合陸媒報導，小麗當時下車後因為搞錯和男友相約的集合地點，於是透過電話確認男友位置，並且往對方方向移動；沒想到就在此時突然出現一名陌生男子開始言語搭訕她，小麗男友聽見電話中女友被騷擾的聲音後，就要她注意安全，並且遠離男子，但是男子卻不斷尾隨。

▼小麗遭到男子狠踹，導致面部受傷流血。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲▼小麗莫名被陌生男子騷擾後，還慘遭對方痛毆狠踹。（圖／翻攝自看看新聞）

就在下一刻，陌生男突然衝了過來，開始對小麗一頓痛毆，即便對方已經癱軟在地一動也不動，他仍不放過地繼續狠踹頭部4腳，並且把小麗手機摔在地上。小麗男友說，當時女友在通話的尾聲時，不斷哭喊「救救我！」之後就再也聯繫不上了。

▲▼小麗莫名被陌生男子騷擾後，還慘遭對方痛毆狠踹。（圖／翻攝自看看新聞）

小麗男友在電話中斷後十分著急，他一邊報警，一邊繞著車站尋找女友的身影，卻遲遲沒有結果，過沒多久，總算又接到了女友打來的電話。據悉，小麗雖然傷痕累累，卻努力忍耐疼痛到月台向工作人員借電話求助。經過診斷，小麗的臉部腫起還滲出不少鮮血，雖然傷勢不重，可是此事卻給小麗造成極大心理傷害。

員警得知消息便盡快調閱車站及周圍監視器，並判斷男子應該是附近居民而不是旅客。不久後有線報指出，「嫌犯總喜歡在每天晚上4、5點鐘左右在當地一處跳廣場舞。」員警便按照線索來到廣場蹲守，果然發現了熟悉的身影，並且迅速逮捕施暴男子。

▼劉男曾因毆打前妻留下前科，豈料出獄後又再次惹事。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼小麗莫名被陌生男子騷擾後，還慘遭對方痛毆狠踹。（圖／翻攝自看看新聞）

報導指出，這名狠心的男子姓劉，今年43歲，2016年因為毆打前妻被河南省安陽市人民法院以尋釁滋事罪判處有期徒刑1年6個月，不料剛出獄沒多久，劉男就又再次對陌生人施暴。哈爾濱西站派出所執勤一大隊大隊長王石磊說，「我問他為啥打女孩，他說『我就挑逗她，然後她就呵斥我，我就生氣了，所以就這麼隨意把她打了。』」

這個理由讓警方聽了都相當傻眼，最終再以尋釁滋事罪，對劉男處以拘留15日的處罰，案件仍在進一步調查中。許多網友看完都激動回應，「這樣才關15天！連我都不服了」、「要是我女友被這樣打，我肯定會痛毆回去」、「逼人使出私刑正義？」、「這個結果真的太讓人失望」、「應該不要再放出來了，未來不知道又有誰受害」。

看影片請點此

ET快訊
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」！員工嘆：處理到沒空吃飯…網揭關鍵主因

1歲女撞倒服飾店「全身鏡」！頭部當場遭重擊「口鼻爆血斷氣」…媽目睹崩潰

13歲少女「4個朋友被殺」報警：他們還要殺我！員警秒衝現場救援…結局傻了

影／多年沒回家！女兒推開門嚇壞「爸爸只剩一堆白骨」…鄰居嘆：孤單嚥氣的

接孫子遲到…媳婦當眾「狠甩婆婆2巴掌」：讓妳長記性！網怒「老公在哪？」

影／速食店內玩手機邊充電！13歲男突「殭屍般坐直」狂抽搐…3秒後慘死顧客眼前

正妹屍體詭失蹤！他揭「冥婚」暗黑產業鏈：鮮屍可值70萬…多女遭殘殺下嫁

男友傳情話：我好想你！女孩一看「3關鍵字」氣炸秒抓偷吃證據　網讚厲害

影／8歲吃貨女童胖到65kg…1年來狂喊肚痛！醫檢查竟是「媽幫夾菜+飯吹涼」惹禍

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

高中歷史新課綱「去中國化」　馬曉光批民進黨：倒行逆施、數典忘祖

港信用評等24年首降！謝金河：圓方五星飯店一晚房價罕見跌至300港元

騎車逆向撞勞斯萊斯！霸氣車主一句話「免賠50萬」　他竟反討9萬賠償

習近平見澳門新特首：一國兩制完全行得通「辦得到、得人心！」

國台辦指蔡政府「插手香港」　陸委會：抹黑台灣不會變乾淨

退租前遭網紅房東性侵！19歲女孩飯店內留遺書　一聽法院判決痛哭

「神秘客」邊過馬路隨手灑45萬　路人搶到塞車...家人爆：他心情不好！

爸餵他生吃蛇膽5年頭超暈　一查發現「腦子進蟲」到處爬

影／狂野老爺子超速被攔　秒掏「地球通行證」怒嗆警...真實身份曝光網震驚

小學為治「性別錯位」　開課「女織毛衣男造火箭」挨轟歧視

機車汰舊換新減徵貨物稅4000元　142萬輛機車已受惠

高中歷史新課綱「去中國化」　馬曉光批民進黨：倒行逆施、數典忘祖

日職／張奕1.1局挨轟失4分吞3連敗　羅德6比4勝歐力士

「大港開唱」宣布明年停辦！　中斷16年活動：已感受不到市府的支持

吵架吵不完！最愛翻舊帳的4個星座　處女記憶力超好

21世紀就要「愛水」！　大漢溪水利家族特展史料豐富

住家火災起火點也會在浴廁　民眾慎防煙蒂及排煙機釀災

2020年度桃園市總預算　游建華：合理合法舉債6都最低

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

台東醫院接地氣　100顆「牧心月餅」贈住院病患過秋節

大陸熱門新聞

女國中生「手牽手」墜18樓！大..

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽..

李孟居確認被抓　馬曉光：從事危..

孕婦超音波一看「胎兒甜笑」　醫..

退租前遭房東性侵！19歲女聽法..

男大生玩香港鬼屋　遭棺材夾死

猛男健身頭暈趴地狂吐…醫曝原因

帶身高155女友回家！媽一看卻..

嫩妻酒吧遭調戲！丈夫「打破他的..

她入住旅館3min後哭喊衝出 ..

迪士尼變「無人樂園」 旅客減2..

陸男欲衝駕駛艙　空服急拿餐車堵..

男老師強制卸妝　大手猛擦國中妹

2高富帥為情決鬥！前任慘死街頭

更多熱門

相關新聞

她入住旅館3min後哭喊衝出 ！真相竟是…

廣東省江門市一位女孩外形可愛，剛大學畢業，7日從到廣州番禺區準備參加8日的考試，隨後獨自入住到考點附近一家旅館，沒想到3分鐘後突然像瘋了一樣，邊哭邊抖奪門而出，趕緊逃離。隨後，眾人翻查監控畫面，看到讓人不寒而慄的一幕。

高鐵站遇搭訕！她拒絕慘淪「人肉沙包」

撩妹靠表情符號！回XX讓網友一秒爆氣

變色龍揮動雙手　跳起動感「擦玻璃舞」

年輕女逛百貨「遭裸男撲倒」嚇壞：沒人來救

關鍵字：

女孩搭訕踹頭痛毆跳舞流血陌生男

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面