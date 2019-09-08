高鐵站遇搭訕！馬尾妹果斷拒絕下秒慘淪「人肉沙包」…臉都裂了噴血

▲馬尾妹高鐵站遇搭訕，拒絕後被暴打。（圖／翻攝自《新聞夜航》）

記者鄭思楠／綜合報導

一位外形靚麗的萌妹乘坐高鐵前往異地見男友，本來非常開心，卻遭遇了噩夢一般的經歷。她5日晚上11點多剛抵達黑龍江省哈爾濱西站，沒想到在出站的途中，遇到一位陌生男搭訕，面對糾纏就大聲呵斥對方，不料下秒慘遭瘋狂虐打20秒，淪為「人肉沙包」，頭部面部被爆踢，受傷嚴重。

據《新聞夜航》報導，當晚，哈爾濱西站派出所接到女孩報案，稱她在出站口附近遭人毆打，隨後立即趕到現場，員警王石磊說，「感覺這個女孩已經崩潰了，臉部全是外傷，嘴角鼻子全出血了，全臉紅腫青紫。」受傷女孩名叫小麗（化名），報警時不僅身上多處受傷，而且還受到嚴重的驚嚇，被警方立即送醫救治。

原來，當晚小麗到站後即將要和前來接站的男友碰面，結果因為走錯路，兩個人沒有找到彼此。男友說，「一開始我倆找不著了，她有點著急哭了，隨後我就聽到邊上有人在騷擾她。」

▲馬尾妹被暴打20秒。（圖／翻攝自《新聞夜航》）

看到小麗有些哭腔，一名陌生男子主動上前搭訕。她立馬表現出反感情緒，並把這事告訴了電話另一端的男友，隨後大聲呵斥了男子，沒想到這一做法激怒了對方。

男子持續毆打了將近20秒，並且每一拳每一秒，下手都非常惡劣、非常狠，打得小麗面部、頭部全是傷。監控畫面顯示，她想要繞開前來搭訕的男子，可是對方卻糾纏不放。突然，男子氣急敗壞地奪過女孩的手機，猛擊頭部，見女孩被打趴在地，仍沒停手，繼續拳打腳踢，最後把手機撿起來狠狠地摔在地上，才揚長而去。

接警後，警察連夜開始調查，經過將近17個小時的追蹤，逮捕了男嫌。經過訊問，他承認了毆打他人的違法事實，被警方處以拘留15日。