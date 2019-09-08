古地圖接人氣　台南四百年古地圖特展開展

▲「地圖超展開：台南四百年古地圖特展」，自9月7日起於麻豆總爺藝文中心工藝館盛大開展，市長黃偉哲邀請民眾參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「地圖超展開：台南四百年古地圖特展」，自9月7日起於麻豆總爺藝文中心工藝館盛大開展，市長黃偉哲表示，人家說做人要「接地氣」，這些珍貴的古地圖則是要「接人氣」，讓我們這一代以及下一代，了解我們的祖先過去如何定位台南。



黃偉哲市長表示，非常感謝成功大學謝仕淵老師、南天書局創辦人魏德文先生以及文化局葉澤山局長的努力，不僅賦予地圖更鮮活的歷史解讀，也讓我們了解過去上一代、上上代以及祖先們，對於整體世界觀、整個台灣跟台南過去定位的方向，進而建立正確的歷史觀；也因為他們的努力，讓古地圖更接人氣，不只是呆板的歷史紀錄，而是活生生的、前人走過的足跡，以指引後人方向。





文資處指出，本次展覽以收錄國內外共165張台南古地圖的《台南四百年古地圖集》一書為基礎，邀請成大歷史系謝仕淵副教授團隊進行策展規劃與設計，以「地圖之眼」、「地圖之手」、「地景與人群」、「地圖以後」、「我們的地圖」五大展區，呈現古地圖脈絡下多元的台南視角。展覽手法突破創新，從策展規劃到展場設計製作，力求將原本《台南四百年古地圖集》紙本平面地圖「打掉重練」，將平面的地圖語言「超展開」活躍於觀者眼前，讓普羅大眾也能輕易且輕鬆地看見古地圖「超展開」後的無限可能。



「地圖超展開：台南四百年古地圖特展」於總爺藝文中心紅磚工藝館展出至9月29日；10月4日至10月25日將移師國立成功大學文學院歷史文物館展出，2場次特展皆為免費參觀。

文資處也特別規劃7場講座，邀請多位學者、在地文史工作者、地圖收藏家、地圖工作室負責人與大家分享地圖的多元意涵及趣味。有關特展與講座詳情，歡迎搜尋臉書粉絲團「地圖超展開—台南四百年古地圖特展」查詢。