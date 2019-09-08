台南佳里百業齊反毒　千人為反毒而跑

▲台南市異業交流協會與佳里分局，聯手舉辦「2019異起百業、為反毒而跑」活動，由市長黃偉哲、立委郭國文、市議員蔡蘇秋金、佳里分局長斯儀仙等共同鳴槍起跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市異業交流協會與佳里分局，聯手舉辦「2019異起百業、為反毒而跑」活動，9月8日在佳里區中山公園擴大辦理，活動6時30分由市長黃偉哲、立委郭國文、市議員蔡蘇秋金、佳里分局長斯儀仙等共同鳴槍起跑，現場約2千名參加民眾自中山公園共同展開佳里市區6公里路跑活動。

異業交流協會由不同屬性店家結合，共同參與公益活動，現場由台南市警局犯罪預防科、婦幼警察隊、交通警察大隊及佳里分局共同參與，分設反毒過五關闖關遊戲，計有1、反毒模擬體驗區，2、交通安全宣導區，3、婦幼安全宣導區，4、小小警察換裝區，5、指紋鑑識科學體驗區。

民眾除可換裝小號警察制服騎乘小警車拍照，並可參與闖關活動，希望大人小孩均能熱情參與寓教於樂，了解毒品危害與防治相關知識，通過闖關活動者又可獲得豐富的宣導獎品。

異業交流協會並提供豐富摸彩品增添活動的內容與剌激性，斯儀仙分局長更加碼提供電影票3張，請現場小朋友上台互動，讓現場參與者透過健康路跑活動，輕鬆有趣充滿知識教育與娛樂性的反毒宣導，能從小增加反毒意識，培養正確人生觀。

佳里分局長斯儀仙表示，「反毒工作，全民一起來」，藉由反毒宣導，展現政府鐵腕掃毒決心，透過民眾參與讓毒品犯罪消聲匿跡，務使民眾遠離毒品危害。斯儀仙強調警力有限民力無窮，全民參與反毒工作，係警方最強而有力的後盾，藉由社區民眾力量，共創優質生活環境。