重現風華　台南市定古蹟廣安宮修復工程動工

▲台南市定古蹟廣安宮古蹟修復工程，9月8日舉行動工祭拜儀式，由市長黃偉哲擔任主祭，祈求工程平安順利。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市定古蹟廣安宮古蹟修復工程，9月8日舉行動工祭拜儀式，由市長黃偉哲擔任主祭，祈求工程平安順利，廣安宮預計於明年10月修復完成，將能結合赤崁文化園區的再造、成功國小歷史場域重塑等，打造文化首都舊城核心歷史新風貌。



黃偉哲市長表示，台南市做為眾神之都，宮廟特別多，歷史文化古蹟也很多，希望此次廣安宮的修復工作能順利，讓廣安宮再度成為文化及信仰的中心。



文化局指出，廣安宮位於中西區，於2003年被指定為市定古蹟，創建年代推估可上溯至1723年（清治雍正元年），其坐落於新美街巷弄中，鄰近國定古蹟赤嵌樓、祀典武廟、大天后宮及市定古蹟陳世興宅等，位處府城歷史文化核心地帶，建築格局具閩洋折衷特色，宮內木雕、泥塑及門神彩繪等皆見證其悠久歷史，然而建築本體因榕樹攀生閒置已久。

財團法人台南廣安宮管理委員會於2016年成立後，在市府與文化部文化資產局的經費補助下，辦理古蹟修復規劃設計及修復工程等作業，並先進行緊急加固支撐及樹木修剪，防止古蹟持續劣化。



修復工程於今年9月順利發包簽約，修復總經費總計新台幣2536萬7472元整，由合拓建築師事務所監造、大順營造有限公司承攬施工，修復工期為400日曆天，預計於109年10月竣工；修復範圍包括拜亭、三川殿、正殿，左廂房、右廂房、金爐及彩繪等。