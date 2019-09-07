桃園新住民多元文化特展　新鄉好味道「美食地圖」成亮點

▲桃園新住民多元文化特展「美食地圖」成亮點。（圖／牛春茹提供）

記者楊淑媛／桃園報導

重慶手工酸辣粉、廣東腸粉…60餘家由桃園外配經營的特色餐館，組成的「新住民美食地圖」、7日於桃園市新住民文化交流協會與梁全威畫室聯合舉辦的「2019桃園市新住民多元文化特展」，成為亮點。新住民姐妹們表示，把家鄉的好味道帶到桃園新鄉，讓桃園美食文化更多元，也成為家庭的重要經濟力。

桃園市新住民文化交流協會理事長牛春茹指出，「2019桃園市新住民多元文化特展」即日起迄9月底，於桃園區公民會館舉行，展出桃園外配帶來的蒙古族、傣族、侗族、苗族等家鄉民族服飾，參展民眾可現場體驗穿著並拍照。另外，特展中還有原籍大陸貴州的陸配「先生」、梁全威畫家的畫作，以及目前在桃園經營餐館的新住民姐妹們的「新住民美食地圖」。

▲桃園新住民姐妹經營的餐廳及商品。（圖／牛春茹提供）

牛春茹說，協會一直以幫助姐妹「拼經濟」為主要服務內容之一，今年3月舉辦第一場「新住民拼經濟」為主題的活動之後，此次與移民署合作，推出「新住民美食地圖」，將桃園市經營餐廳及做家鄉美食宅配的姐妹們的店面、商品等相關資料匯整，並直接聯接到google 地圖，大家想要查詢家鄉異鄉美食時，可上移民署桃園服務站搜尋即可。

▲▼陸配「先生」梁全威（前排右一）畫家的畫作。（圖／牛春茹提供）

而該會也會連結在陸配自己的網站「海峽家緣網」、「兩岸e家園」微信公眾帳號，目前已有60幾間的資料，未來會持續補充增加，這樣的做法，既為桃園開店的姊妹再次做宣傳，也讓在地新住民通過美食達到文化交流的目的。

▲新住民民族服飾，可現場體驗穿著並拍照。（圖／牛春茹提供）

出席活動的新住民姐妹也非常用心的準備了自己的產品，並以「新鄉好味道」為名，致贈全力支持特展活動的桃園區公所、移民署桃園服務站等相關單位分享，牛春茹也籲請大家能對新住民商家多多給予支持。