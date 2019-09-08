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台南新住民家庭日　黃偉哲：推動新住民政策協助新住民融入台灣社會

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▲台南市家庭教育中心舉辦「共創新世代家庭日」活動，許多親子穿著親子裝或新住民母國傳統服裝出席，市長黃偉哲為18對婚齡超過9年的新住民夫妻證婚，場面溫馨熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市家庭教育中心舉辦「共創新世代家庭日」活動，許多親子穿著親子裝或新住民母國傳統服裝出席，市長黃偉哲為18對婚齡超過9年的新住民夫妻證婚，場面溫馨熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市家庭教育中心9月8日於中心溪南服務處廣場舉辦「共創新世代家庭日」活動，現場許多親子穿著親子裝或新住民母國傳統服裝出席，提前歡度中秋佳節，台南市長黃偉哲也到場與市民同樂，並為18對婚齡超過9年的新住民夫妻證婚，場面溫馨熱鬧。

黃偉哲市長表示，新住民嫁到新的國家，需要重新適應新環境、新文化，而且不同國度的夫妻兩位也需要彼此磨合，因此新住民經營家庭比本國人還要辛苦，對此除要對新住民家庭表示敬意外，市府承諾會和新住民朋友站在一起，不論是物質上、精神上或是就業輔導方面市府都會給與協助並更精進加強相關服務，盡全力幫忙新住民們融入台灣社會。

▲台南市家庭教育中心舉辦「共創新世代家庭日」活動，許多親子穿著親子裝或新住民母國傳統服裝出席，市長黃偉哲為18對婚齡超過9年的新住民夫妻證婚，場面溫馨熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）
今日活動現場共有18對新住民夫妻，其中婚齡最長達19年，他們於年輕時結婚沒有辦正式婚禮，今日特別在黃偉哲市長、家人及市民的見證下，著婚紗步上紅毯，黃偉哲更以台南市大家長的身分為民服務，協助「1999市民專線」進線的市民陳先生解決19年前未求婚之遺憾，黃偉哲贈送被子，期以「被子」的諧音祝福陳姓夫妻「幸福一輩子」，為活動帶來亮點。

▲台南市家庭教育中心舉辦「共創新世代家庭日」活動，許多親子穿著親子裝或新住民母國傳統服裝出席，市長黃偉哲為18對婚齡超過9年的新住民夫妻證婚，場面溫馨熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）
「共創『新』世代‧家庭日」活動多元豐富，除有文化體驗闖關活動，並搭配越南中秋節亦是兒童節的提燈籠習俗，設計親子DIY星星燈籠，同時以線上即時票選，讓現場民眾對於婚齡9年以上的新住民夫妻的家庭造型進行投票，家庭教育中心也表示，希望藉今日的活動，教育下一代學習尊重與平等看待不同的文化族群，同時也讓國人認識多元的文化，開拓國際視野。

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