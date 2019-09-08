點20顆水餃！上完菜他「慣性一數」女友大驚開唸窮酸　網附和、緩頰2派戰翻

▲原PO數水餃被女友唸窮酸。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名男網友匿名發文，說他和女友去吃晚餐的時，女方點了一碗麵，他則是點20顆水餃，老闆送完餐走掉後，原PO習慣性地數一下水餃數量。沒想到女方就直唸「別人看到以為我們很窮酸，每一顆都要斤斤計較」，原PO忍不住表示，「我付20顆的錢，我當然希望拿到20顆水餃，這有什麼窮酸的？」

這位男網友在《Dcard》匿名發文，說當時老闆把餐送來並走掉後，他就做了一下在外面吃水餃的習慣動作，也就是先數一下數量確認。女友看到後就問「天啊！你到底在幹嘛？」原PO則回「數一下數量看有沒有錯。」

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女方聽到便開口唸原PO，「你這樣讓老闆看到很不尊重，讓別人看到以為我們很窮酸，每一顆都要斤斤計較」。原PO透露，後來騎車回家的路上，女友也是一直唸，「為什麼要做這種窮酸的事情，讓不認識的人看到了真的很難看」，讓他忍不住覺得很奇怪，畢竟自己付了20顆水餃的錢、當然希望拿到20顆水餃，「這有什麼窮酸的？」

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▲原PO數水餃確認數量。（示意圖／記者黃聖閔攝）

原PO也在留言處表示，他除了在家裡自己煮之外，到外面吃水餃都會數，而且也沒發出聲音，就是拿著筷子一顆一顆邊指邊數，「其實就算少我也不一定會去要，除非少了3-4顆以上，1-2顆就算了，但我會在心裡記起來，如果很多次都少，我就會把這間店列入拒絕往來戶」，並說女友就是覺得他「斤斤計較那一顆4元的水餃，好像全世界都要騙我一樣」。

看到貼文後，許多人也附和原PO，「店家忙的時候也會出錯，有少就跟店家反應，應該沒什麼吧」、「我也會算欸！就有算過好幾次少一顆的情況」、「這是好習慣……每個人拿完餐點應該都先看一下吧」、「我也會數，不是窮不窮酸的關係，是一種習慣。錢我付的，我不能數嗎」、「拿到的之後確認一下，是比較保險的做法，還有找零錢也是一樣，我都會點完看有沒有錯之後，才走出店裡。」

還有網友則是替原PO女友緩頰，「可能數得很明顯或是很大聲，如果她會在意，下次在心裡數吧」、「也許你數的動作太大了，被老闆看到真的感覺不太好」、「或許是她家人或是朋友曾經做過類似的事情，然後讓她有負面感受，從那之後她覺得確認餐點數量很不禮貌+會有別人議論眼光，或許你可以問問看。」

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