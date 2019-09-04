嬤填匯款單超無助！熱心哥禮貌一推...她「得救」狂抄寫　結局糗爆啦

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男網友前天到郵局匯款，當時他填完匯款單，赫然發現一位老奶奶困惑地看著單子，於是熱心的他默默伸出援手，而老人家瞬間像得救一樣，開始瘋狂抄寫，沒想到結局神轉，他瞬間成為所有人注目的焦點。

男網友在dcard還原經過，當天他在中午最忙碌的時刻到郵局匯款，並帥氣地拿起匯款單，洋洋灑灑填好資料，此時，身旁有位老奶奶相當無助，以非常困惑的表情寫著匯款單。

請繼續往下閱讀...

他接著說，「這讓我想起，求學時期面對沒準備好的考試一樣，於是我默默把我的匯款單推向她。果不其然...這舉動對老奶奶來說，就像汪洋大海中找到飄浮木般，及時拯救了她，看著她瘋狂抄寫的樣子，我備感欣慰。」

▲結果他自己也寫錯了。（圖／翻攝自dcard）

沒想到，當櫃台人員接過男網友的匯款單後，彷彿看到鬼一樣，不禁大聲說道，「阿弟仔，你這樣是要匯6700萬耶！6~千~7~百萬欸，嚇死誰啊！」

由於對方語氣非常浮誇，郵局裡的人瞬間全看向他，原po在尷尬之餘，不禁自嘲「我想大家都一定以為，我是整間郵局裡最接近郭台銘的人，殊不知排在我後面、受過我愛的幫助的老奶奶，她手上拿著9800萬的匯款單。」

網友們看完超糗經歷，紛紛笑回「沒有喔！人家老奶奶真的有9800萬，看看你這個窮逼啊」、「笑死哈哈哈」、「你們還有沒有缺親人」、「靠北...後勁好強」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！