「小英同學」又來了！蔡英文深夜發DCARD...網友搶喊「支持連任」

▲蔡英文發文介紹土耳其咖啡。（圖／翻攝自蔡英文DCARD）

記者蔣婕妤／台北報導

「小英同學」又來了！總統蔡英文5日深夜再度於DCARD發文，介紹台北的土耳其咖啡專賣店。「總統級發文」一出，網友紛紛搶留言簽到，「2020唯一支持總統連任！」

蔡英文貼文表示，前不久跟一位土耳其的朋友，到了大安區一家土耳其咖啡專賣店，「這家店有道地的土耳其咖啡，我的朋友告訴我土耳其咖啡會在沙子你裡煮，原因是這樣受熱均勻，而且每個土耳其人小時候在家，媽媽都會教導大家怎麼樣煮咖啡，是必備技能。所以我也來嘗試一下！」

蔡英文說，喝咖啡當然要搭配甜點，咖啡館也有道地的土耳其甜點，最有名的就是土耳其軟糖（土耳其語 Lokum，英文稱Turkish Delight），「今天我還第一次嘗試了土耳其的果仁酥，好像很多台灣人會覺得太甜，但我覺得搭配土耳其咖啡很剛好！」

蔡英文提到，想到土耳其還有一個大家的共同記憶，就是土耳其冰淇淋。她開玩笑表示，「常常看到很多人在夜市都會跟賣土耳其冰淇淋的攤販玩，還好我的冰淇淋是直接送到桌上。」

蔡英文最後向網友問到，台灣其實有很多異國美食餐廳和小店，讓來台灣的外國朋友也可以品嚐到家鄉味，「不知道大家有沒有什麼異國美食口袋名單？」

難得看到總統發文，網友紛紛搶留言，「小英我愛你，2020一定要連任，拒絕親中草包韓國瑜!!!!!!!!!!!改革會陣痛，謝謝小英勇敢改革讓台灣更進步」、「簽到！2020唯一支持總統連任，拜託讓草包幻滅。土耳其料理也蠻不錯的！台南有一家土耳其料理店烏司塔，總統你來的話我就帶你去吃！」「總統好～ 晚點斗內1450給你哦。領不到1450還要自掏腰包，陳佩琪不把話說清楚嗎，到底怎麼領？」