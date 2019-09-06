　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「小英同學」又來了！蔡英文深夜發DCARD...網友搶喊「支持連任」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蔡英文發文介紹土耳其咖啡。（圖／翻攝自蔡英文DCARD）

▲蔡英文發文介紹土耳其咖啡。（圖／翻攝自蔡英文DCARD）

記者蔣婕妤／台北報導

「小英同學」又來了！總統蔡英文5日深夜再度於DCARD發文，介紹台北的土耳其咖啡專賣店。「總統級發文」一出，網友紛紛搶留言簽到，「2020唯一支持總統連任！」

蔡英文貼文表示，前不久跟一位土耳其的朋友，到了大安區一家土耳其咖啡專賣店，「這家店有道地的土耳其咖啡，我的朋友告訴我土耳其咖啡會在沙子你裡煮，原因是這樣受熱均勻，而且每個土耳其人小時候在家，媽媽都會教導大家怎麼樣煮咖啡，是必備技能。所以我也來嘗試一下！」

蔡英文說，喝咖啡當然要搭配甜點，咖啡館也有道地的土耳其甜點，最有名的就是土耳其軟糖（土耳其語 Lokum，英文稱Turkish Delight），「今天我還第一次嘗試了土耳其的果仁酥，好像很多台灣人會覺得太甜，但我覺得搭配土耳其咖啡很剛好！」

蔡英文提到，想到土耳其還有一個大家的共同記憶，就是土耳其冰淇淋。她開玩笑表示，「常常看到很多人在夜市都會跟賣土耳其冰淇淋的攤販玩，還好我的冰淇淋是直接送到桌上。」

蔡英文最後向網友問到，台灣其實有很多異國美食餐廳和小店，讓來台灣的外國朋友也可以品嚐到家鄉味，「不知道大家有沒有什麼異國美食口袋名單？」

難得看到總統發文，網友紛紛搶留言，「小英我愛你，2020一定要連任，拒絕親中草包韓國瑜!!!!!!!!!!!改革會陣痛，謝謝小英勇敢改革讓台灣更進步」、「簽到！2020唯一支持總統連任，拜託讓草包幻滅。土耳其料理也蠻不錯的！台南有一家土耳其料理店烏司塔，總統你來的話我就帶你去吃！」「總統好～ 晚點斗內1450給你哦。領不到1450還要自掏腰包，陳佩琪不把話說清楚嗎，到底怎麼領？」

ET快訊
颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光　周末泡湯了
人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包「塞6顆」　起底竟是性感闆娘
偷拍短髮妹蹲廁！他被「關便所」秒爆哭：對不起，讓我出去
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

珍奶店不開了！高鐵弄丟300萬引風波　陳明文：兒子創業夢沒了...

「小英同學」又來了！蔡英文深夜發DCARD...網友搶喊「支持連任」

澄清台索邦交生變　外交部批：中國大陸造成多國陷入債務陷阱

影／陳明文高鐵弄丟300萬「給兒子創業」　余天大笑：我領回家給余祥銓就好

韓粉高國華6點忠告　「誰能幫我告訴韓國瑜、李佳芬」

國慶logo超吸睛！　網友大讚：不符合中華民國美學

朱、侯缺席新北造勢　韓國瑜緊張問許淑華：人會不會多？

蔡壁如狠嗆蔣萬安、吳怡農「官二代」　要推「新二代」PK

爆「海關陳情」遭關務署打臉　韓國瑜不認失言：是芝麻還是燒餅重要？

高市府螺絲鬆「中秋變端午」　韓國瑜認錯：這讓大家覺得很怪異

6歲網紅胖弟在家直播！網嗆「不上學」會毀了他...父母曝背後心酸

珍奶店不開了！高鐵弄丟300萬引風波　陳明文：兒子創業夢沒了...

「小英同學」又來了！蔡英文深夜發DCARD...網友搶喊「支持連任」

全軍被殲滅…老媽急撥6通電話問平安　敵軍接起手機「抱歉，你兒子死了」

買一送三？透抽切開「藏3隻秋姑」他超爽　網揭真相：攤販超黑

數百示威者包圍旺角警署！　港警凌晨舉藍旗開始清場

世足資格賽／拉傷被約旦門將「公主抱」　陳浩瑋笑：畫面很溫馨

保險AI大賞／「低保費高保障」優質保單獲獎！1年期壽險、女性失能險受關注

永恆美麗的童話都是騙人的，稍縱即逝才顯生命可貴﻿

U18世界盃／中華打贏澳洲就闖進4強　左投林昱珉先發

這病害他小腿「破300個洞」！ 睡覺要拿水桶接嘆：比罹癌還慘

政治熱門新聞

高國華6點忠告：幫我告訴韓國瑜

最高顏值選區！黃瀞瑩參戰北市死..

陳明文弄丟300萬「給兒子創業..

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調..

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子..

造勢1人收1千　杏仁哥：我是窗..

國慶logo吸睛　網友：不符中..

利菁9/10合體韓國瑜！代言費..

韓國瑜緊張問許淑華：人會不會多..

高市府「中秋變端午」　韓國瑜：..

韓國瑜首場萬人造勢選新北　8日..

「珍奶店不開了」弄丟300萬...

台索邦交生變？　外交部：大陸讓..

珍奶台語怎麼說？　王金平一講完..

更多熱門

相關新聞

蔡英文：已決定幫郵政同仁加薪

總統蔡英文5日在臉書發文，提到中華郵政的辛勞，也提出將利用郵局的節餘空間，和衛福部合作進行長照服務。她更承諾，公司有賺錢就該跟全體員工分享，「已經決定幫郵政同仁加薪」。

品觀點民調／蔡韓對決差距拉開11.5％

蔡英文博士學歷被黑　網路聲量「負向情緒」仍贏郭台銘、韓國瑜

黃之鋒：林鄭月娥愛作秀　以退為進

吳敦義批小英　卓榮泰酸：只敢炮口向內

關鍵字：

DCARD蔡英文

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

會突然「無預警分手」3大星座

《航海王》作者放話：再5年完結篇

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包…竟是性感闆娘

小勞勃道尼被爆重回漫威宇宙！

等紅綠燈被按喇叭　重機遭超跑海Ｋ

好市多中和店將實施新政策　網推爆

菜錢1萬5！老媽天天「6道菜兩人吃」

香水櫃員誣客為賊　百貨主管急道歉

外送慘吃負評…曝一張公告網推爆

浪浪和家貓混熟　飼主進客廳笑翻

理科太太點閱剩10萬！「毀人心2原因」曝

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面